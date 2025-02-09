مواقيت الصلاة اليوم الأحد 9-2-2025 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم "اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد 9-2-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة



وقت صلاة الفجر 5:12 ص

موعد صلاة الظهر 12:09 ص

موعد صلاة العصر 15: 3

موعد صلاة المغرب 5:38 م

موعد صلاة العشاء 6:56

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:18 ص

موعد صلاة الظهر 12:14

موعد صلاة العصر 3:18

موعد صلاة المغرب 5:41 م

موعد صلاة العشاء 7:01 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:09

موعد صلاة الظهر 12:05 م

موعد صلاة العصر 3:10 م

موعد صلاة المغرب 5:34 م

موعد صلاة العشاء 6:52 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ



وقت صلاة الفجر 4:59

وقت صلاة الظهر 11:57

موعد صلاة العصر 3:05 م

وقت صلاة المغرب 5:30 م

وقت صلاة العشاء 6:46 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان



وقت صلاة الفجر 5:04 ص

موعد صلاة الظهر 12:03 ص

موعد صلاة العصر 15: 3

موعد صلاة المغرب 5:40 م

موعد صلاة العشاء 6:54