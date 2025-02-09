ممثل الصحة العالمية: مصر قامت بدور رائد فى القطاع الصحى وقضت على العديد من الأمراض

كتبت أمل علام

قال الدكتور نعمة سعيد عبد ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، إن التأمين الصحى الشامل يعتبر حقا من حقوق الإنسان ونحن نسعى إلى حلول ابتكارية، مضيفا أن مصر قامت بدور رائد فى قطاع الصحة وبلغت المستوى الذهبى فى التخلص من فيروس سي، وقضت على الملاريا، وقضت على العديد من الأمراض، وحققت أرقاما كبيرة فى التطعيم للوقاية من الأمراض، وحققت تقدما كبيرا فى الكشف المبكر عن سرطان الثدى من خلال المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، وتطبيق تدابير التغطية الصحية الشاملة والاستفادة من خدمات القطاع الخاص، وهو أمر جوهرى ويدعم الابتكار، وهذه الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومى ليست شراكة مالية ولكنها تهدف لبناء بنية تحتية، وتهدف لتقديم خدمات عادلة وقمنا بمناقشات عديدة للتعاون بين القطاع الخاص والحكومى ، ومن خلال التعاون مع منظمة الصحة العالمية نتطلع لتحقيق تغطية صحية شاملة لكل المصريين.

من جانبه، قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، لدى خبرة أكثر من 50 سنة فى القطاع الصحى، وبدون شك فإن الرعاية الصحية تختلف عن السنوات السابقة، كان العمل بين القطاع الحكومى والخاص موجود من سنوات، مضيفا أننا حققنا الكثير فى مجال الأمراض المعدية، وأيضا السرطان، موضحا أن مرض السرطان لم يزدد بل إن وسائل التشخيص تقدمت كثيرا فى مصر.

وقال إننا جميعا نعمل مع القطاع الخاص والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل تحتاج إلى القطاع الخاص، مضيفا إن اهم المحافظات التى بها رعاية صحية متقدمة موجودة فى محافظة القاهرة والإسكندرية، ولكن لخدمة القادرين، وأنا احتاج إلى رعاية صحية تحت مظلة التأمين الصحى الشامل تكون متاحة ليست للقادرين فقط، ولكن لغير القادرين

وأوضح، أن الإشعات والرعايات المركزة الموجودة فى مصر تكفى 10 دول وليس مصر فقط ، موضحا أن التأمين الصحى الشامل تحقق فقط لـ6 ملايين شخص فى 6 محافظات، وكثيرا من القطاع الخاص يستغل الأسرة الموجودة فى المستشفيات ولكن نحتاج إلى أسرة جديدة لأن عدد السكان فى ازدياد، لذلك لا بد أن نستثمر فى مستشفيات جديدة أسرة جديدة وليست الموجودة حاليا، وأن يتم ترخيص المنشآت بسهولة اكثر وبتكلفة اقل.

قال الدكتور سعد صبرة مدير مؤسسة التمويل الدولية ، خلال انطلاق المنتدى السنوى للتأمين الصحى الشامل المنعقد حاليا بالقاهرة ، إنه يمكننا وضع نظام صحي لا يتخلف أحد عن الركب، ونتطلع إلى مناقشات مثمرة تخرج من المنتدى.