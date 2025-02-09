مفتي الجمهورية يدير ندوة حول "حرب الشائعات" اليوم بجامعة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تنظم جامعة سوهاج اليوم ندوة توعوية هامة تحت عنوان "حرب الشائعات وأثرها على الفرد والمجتمع"، وذلك اليوم الأحد الموافق 9 فبراير 2025، في المركز الدولي للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديد.

تأتي هذه الندوة في إطار حرص الجامعة على توعية الطلاب والمجتمع الأكاديمي بمخاطر الشائعات وتأثيراتها السلبية على الأفراد والمجتمع ككل سيتولى فضيلة الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، تقديم المحاضرة الرئيسية في الندوة، حيث سيُسلط الضوء على كيفية التعامل مع الشائعات وسبل مواجهة تأثيراتها في عصر المعلومات المتسارع.

الندوة تهدف إلى تعزيز الوعي الاجتماعي حول أهمية التحقق من الأخبار والمعلومات قبل نشرها، وكذلك توعية الأفراد بدورهم في محاربة الشائعات والعمل على نشر الحقائق.

وتدعو الجامعة كافة أعضاء هيئة التدريس والطلاب والمجتمع المحلي لحضور هذه الفعالية المهمة التي ستساهم في نشر ثقافة التوعية والمسؤولية الاجتماعي