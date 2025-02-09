مفتى الجمهورية يدير ندوة حول حرب الشائعات لطلاب مدارس سوهاج

سوهاج عمرو خلف

شهد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، والدكتور نظير عياد مفتى الجمهورية، فعاليات الندوة التوعوية المهمة تحت عنوان (حرب الشائعات)، والتى نظمتها مديرية التربية والتعليم بسوهاج، بقاعة المؤتمرات بمدرسة جيل المستقبل بمدينة سوهاج الجديدة بالكوامل برعاية وحضور أمين الدسوقي مدير عام الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية بوزارة التربية والتعليم برفقة وحضور سليمان بخيت وكيل مديرية التربية والتعليم بسوهاج وماهر عبدالخالق مدير عام الشؤون التنفيذيه وفاضل النحاس مدير عام التعليم العام بالمديرية وأحمد حلمى الشريف رئيس مجلس إدارة مدرسة أجيال المستقبل ومديرى ووكلاء الإدارات التعليمية المختلفة على مستوى المحافظة، وذلك فى إطار حرص القيادة السياسية على نشر الوعى بين أفراد المجتمع ومحاربه الأفكار والمفاهيم الهدامة وتحصين عقول الطلاب وغرس القيم والمبادئ الأخلاقية ضد الشائعات المغرضة التي تستهدف النيل من أمن واستقرار ووحدة الوطن.

قدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير للمفتى على حضوره الكريم لإدارة الندوة، كما نقل تحيات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج الدين محافظ سوهاج لفضيلته على تشريفه وحضوره فعاليات الندوة بالمحافظة، ودعا الطلاب المشاركين بضرورة تحقيق أكبر استفادة من الندوة لمواجهة المخاطر والسلبيات الناتجة عن الشائعات والأخبار الكاذبة حفاظاً لأمن وسلامة الوطن.

من جانبه أعرب الدكتور نظير عياد مفتى الجمهورية على سعادته البالغة بحضوره الندوة، مؤكدًا الدور المهم للمعلم فى غرس القيم الأخلاقية لمواجهة الأفكار والمفاهيم غير السوية من خلال العلم والمعرفة التى تمكن الطلاب من الوصول إلى درجة النضج الفكرى، لمواجهة الأخبار الكاذبة والشائعات المغرضة التى يروجها الجبناء ويتاثر بها الضعفاء ويستفيد منها الاذكياء، مشيرًا إلى أن الانبياء والرسل لم يسلموا من الشائعات الكاذبة الا بالتمسك بالقيم والمبادئ الدينية والأخلاق الفاضلة.

ودعا الطلاب إلى التمسك بالقيم والمبادئ الدينية القويمه واختيار كل ما هو أفضل من مضمون وسائل التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي لمواجهة مخاطر الحروب الفكرية التى تعد أشد فتكًا من الحروب الاستعمارية حفاظًا على أمن واستقرار الوطن.

وفى نهاية الندوة دار حوار بين مفتى الجمهورية والطلاب حول عدد من القضايا الدينية أجاب خلالها على عدد من أسئلة الطلاب والطالبات.