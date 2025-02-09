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مدير تعليم المنوفية يحضر طابور الصباح بإحدى مدارس شبين الكوم.. صور

الأحد، 09 فبراير 2025 09:23 ص
مدير تعليم المنوفية يحضر طابور الصباح بإحدى مدارس شبين الكوم.. صور جانب من الجولة
المنوفية - محمد فتحى

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قام اليوم الأحد الموافق 2025/2/9، الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، يرافقه الدكتور خالد الأشهب مدير عام التعليم الفني، بزيارة تفقدية للمدرسة الثانوية التجارية المشتركة التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية، بتوجيهات  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،  اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وفى إطار الجهود المستمرة لتعزيز الانضباط وتعميق قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب، فى أول يوم دراسى بالفصل الدراسى الثانى بمحافظة المنوفية.

وأكد وكيل الوزارة على انتظام الدراسة في جميع مدارس الإدارات المختلفة، مع الالتزام بالإجراءات  للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين.

تأتي هذه الزيارات في إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم بتطوير المدارس الفنية وتعزيز الانضباط والقيم الوطنية بين الطلاب .

طابور الصباح
طابور الصباح

 

وكيل الوزارة يحضر طابور الصباح
وكيل الوزارة يحضر طابور الصباح

 

وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية
وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية

 







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