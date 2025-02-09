مدير تعليم القليوبية: انتظام الدراسة بأول أيام الترم الثانى فى جميع المدارس

القليوبية - إبراهيم سالم

شهدت جميع المدارس بكافة الإدارات التعليمية، بمحافظة القليوبية، اليوم الأحد، انتظام حضور الطلاب والتلاميذ، حيث تابع مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، منذ الصباح الباكر سير العملية التعليمية والتأكد من تحقيق الانضباط الإدارى والتعليمى ونظافة المدارس بمدارس إدارة العبور التعليمية، وذلك تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف، ومحافظ القليوبية المهندس أيمن عطية.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، في بيان لها، أنه رافق مدير المديرية كلا من أمل أسير الدين مدير عام بوزارة التربية والتعليم، والدكتور سعد عسل مدير إدارة العبور التعليمية، حيث تفقد مدارس إدارة العبور التعليمية فى أول أيام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، والتي شملت مدارس "معاذ بن جبل، أسماء ث بنات، العبور التجارية، المتفوقين، الشهيد عمرو مسعد".

وحضر وكيل الوزارة طابور الصباح، وتفقد الفصول التعليمية وحجرات الأنشطة والمعامل والإشراف المدرسي، والتأكد على عوامل الأمن والسلامة بالمدارس للحفاظ علي سلامة أبنائنا الطلبة والطالبات.

كما أكد على أهمية تهيئة المناخ التعليمي المناسب من خلال توفير كافة الوسائل التعليمية والمرافق الأساسية التي تسهم في تحسين جودة التعليم، إضافة إلى متابعة التزام المدارس بإجراءات الأمن والسلامة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين.



جانب من الجولة والتفقد بالمدارس (5)



جانب من الجولة والتفقد بالمدارس (1)



جانب من الجولة والتفقد بالمدارس (4)



جانب من الجولة والتفقد بالمدارس (2)