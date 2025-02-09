مدارس الغربية تستقبل أكثر من مليون طالب.. والمحافظ يشدد على الانضباط

الغربية محمد طارق

استقبلت مدارس محافظة الغربية طلابها وسط أجواء من الجدية والنشاط، حيث انتظمت العملية التعليمية في 2732 مدرسة بمختلف المراحل، ليبدأ أكثر من مليون و217 ألف طالب رحلة جديدة نحو التحصيل والتفوق.

وأكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن المحافظة اتخذت كافة التدابير لضمان بداية قوية ومنضبطة للفصل الجديد، مشددًا على أهمية تحقيق أعلى مستويات الجاهزية والانضباط داخل المدارس، لضمان استمرار النجاحات التي تحققت خلال الفصل الدراسي الأول.

وتابع المسؤولون في المحافظة ومديرية التربية والتعليم سير العملية التعليمية، حيث تم التأكد من انتظام الطلاب والمعلمين في المدارس، وتسليم الكتب الدراسية دون تأخير، والتزام جميع المدارس بخطة الوزارة الزمنية للمناهج الدراسية.

وشدد المحافظ على ضرورة الحفاظ على معدلات الحضور المرتفعة، مشيرًا إلى أن نسبة الانتظام خلال الفصل الدراسي الأول تجاوزت 90%، وهو ما يجب الحفاظ عليه خلال الفصل الثاني من خلال متابعة المدارس وضبط العملية التعليمية. كما أكد على تفعيل لائحة الانضباط المدرسي، وإلزام جميع المدارس بأداء تحية العلم والنشيد الوطني في طابور الصباح، لتعزيز روح الانتماء لدى الطلاب.

وتم التأكد من جاهزية المدارس من حيث الصيانة، نظافة الفصول، تجهيز المعامل والورش في المدارس الفنية، لضمان سير العملية التعليمية دون أي معوقات. كما تم التنسيق مع مديرية الصحة والتأمين الصحي لمتابعة الحالة الصحية للطلاب وتوفير بيئة تعليمية آمنة، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات الأمنية لمنع وجود الباعة الجائلين بمحيط المدارس وتنظيم حركة المرور أمامها حفاظًا على سلامة الطلاب.

من جانبه، أكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن المديرية استعدت بشكل كامل لضمان انطلاقة قوية ومنظمة للفصل الدراسي الثاني، حيث تم تكثيف الجولات الميدانية لمتابعة سير العملية التعليمية في جميع الإدارات، والتأكد من تنفيذ كافة التعليمات والتوجيهات الصادرة من الوزارة والمحافظة. وأضاف أن هناك غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لمتابعة أي مستجدات وضمان انتظام العملية التعليمية دون أي عوائق.

ووجه وكيل الوزارة بضرورة تحليل نتائج الفصل الدراسي الأول لرصد نقاط الضعف لدى الطلاب، ووضع خطط علاجية فعالة لدعمهم أكاديميًا، من خلال تفعيل سجل 26 قرائية لمتابعة الطلاب ضعاف التحصيل، وتقديم الدعم اللازم لهم عبر برامج التقوية والدروس الإثرائية. كما شدد على دور الموجهين التربويين في متابعة أداء المعلمين داخل الفصول، والتأكد من تطبيق المناهج وفق الخطة الزمنية المحددة لضمان تحقيق الأهداف التعليمية المنشودة.

و شدد اللواء أشرف الجندي على أن التعليم يمثل أولوية قصوى للمحافظة، وأن تحقيق الانضباط داخل المدارس هو المفتاح الأساسي لضمان التفوق الدراسي، مؤكدًا أن الدولة لن تدخر جهدًا في توفير بيئة تعليمية تدعم التحصيل العلمي، وتعزز من قدرات الطلاب ليكونوا قادرين على تحقيق مستقبل مشرق.

وأضاف نجاح العملية التعليمية يبدأ من الالتزام والانضباط، ونحن مستمرون في تطوير المنظومة التعليمية لتخريج أجيال قادرة على المساهمة في بناء الوطن.