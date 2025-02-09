محافظ كفرالشيخ: إقامة معرض للملابس الجاهزة في البكاتوش بتخفيضات 40%.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، عن إقامة معرض للملابس الجاهزة ومستلزمات العرائس والزي المدرسي في قرية البكاتوش بمركز قلين، تحت إشراف العميد ياسر جلال، رئيس مركز ومدينة قلين.

ويقدم المعرض تخفيضات تصل إلى 40% على المعروضات، حيث تم توفير الزي المدرسي والحقائب المدرسية، بالإضافة إلى الأحذية ومستلزمات المدارس وذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإقامة العديد من المعارض التي تهدف إلى توفير كافة احتياجات الأهالي بأسعار مخفضة.



تنوع الملابس المعروضة



جانب من معرض الملابس