اليوم السابع
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محافظ الوادى الجديد يتفقد مركز التكوين المهنى بالمنطقة الصناعية بالخارجة

الأحد، 09 فبراير 2025 12:48 م
محافظ الوادى الجديد يتفقد مركز التكوين المهنى بالمنطقة الصناعية بالخارجة جانب من الجولة
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، مركز التكوين المهني التابع لمؤسسة التكافل الاجتماعي بالمدينة الصناعية بالخارجة، بحضور محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وعدد من التنفيذيين.

وتفقد وحدة تصنيع التمور ومنظومة العمل داخلها، واطلع على مراحل الإنتاج وعمليات التعبئة والتغليف، متابعًا أعمال تجهيزات قوافل المساعدات الغذائية المتجهة للأشقاء الفلسطينيين داخل الوحدة؛ ومُوجهًا باستكمال الأعمال على أفضل وجه.

كما تفقد "الزملوط" ورشة غسيل السيارات ووحدة التصميم والدعاية والإعلان، مُشيدًا بما يقدمه المركز من خدمات متكاملة بأسعار تنافسية، ووجه بتعاقد المطبعة مع الجهات الخارجية المختلفة لاستغلالها بالشكل الأمثل.







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