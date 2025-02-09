محافظ السويس يتابع انتظام العملية التعليمية مع بداية العام الدراسى الثانى

السويس صبرى غانم

تفقد اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس يرافقه الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ مدرسة السويس الثانوية القديمة بنات لمتابعة سير العمل وإنتظام الدراسة وحضور المدرسين والطالبات وتنفيذ الجدول المدرسي لهيئة التدريس.

كما رافق المحافظ في الجولة، سيد حمدان وكيل مديرية التربية والتعليم وسلمى الشاعر مستشار المحافظ لشئون التعليم والدكتور أيمن شاهين مدير إدارة جنوب السويس التعليمية.

كما تفقد المحافظ مدرسة الإمام الشافعي الابتدائية المشتركة لمتابعة سير العملية التعليمية وانتظام الحضور للطلبة والمدرسين، مؤكدا علي مديري الادارات التعليمية بالمتابعة المستمرة للعملية التعليمية وبذل كل الجهود من أجل الأجيال القادمة.