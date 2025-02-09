محافظ السويس يبحث استعدادت إرسال قافلة دعم وإغاثة لقطاع غزة

السويس - صبرى غانم

عقد اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، اجتماعًا بقاعة المحافظة الرئيسية، حضره ممثلي المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، والمنطقة الحرة ومدينة السويس الجديدة والغرفة التجارية المصرية للتنسيق والإعداد لإرسال قافلة الإغاثة والمساعدات الإنسانية على مستوى المحافظة لدعم الشعب الفلسطيني، والتي تشمل شاحنات محملة بالمواد الغذائية والادوية وبطاطين والملابس تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد محافظ السويس خلال الاجتماع أن هذه المبادرة تأتي في إطار الواجب الإنساني مع الأشقاء الفلسطينين، مشيرًا إلى أن المحافظة ستواصل تقديم كل الدعم الممكن بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ المبادرة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ، واللواء أحمد الاسكندراني السكرتير العام للمحافظة و عبدالعال البدرى السكرتير العام المساعد والنائب احمد خشانة والنائب حافظ شوشة عضوا مجلس الشيوخ ومديري مديرية التضامن الاجتماعي، ورئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية ورؤساء بعض الجمعيات ورئيس الغرفة التجارية المصرية بالسويس واعضاء مجلس الادارة بالغرفة وممثلي المنطقة الحرة ومدينة السويس الجديدة.

وخلال الاجتماع، أكد محافظ السويس على مؤسسات المجتمع المدني بالتنسيق والتعاون المستمر لدعم مثل هذه القضايا الهامة، مؤكدا علي أهمية تكثيف الجهود لضمان تجهيز القافلة وإرسالها بسرعة للأشقاء في غزة.

وأعرب المحافظ عن أهمية دعم أخواننا في غزة، مؤكدا علي أن المحافظة تعمل جاهدة على دعم وارسال المساعدات الغذائية والطبية وتدبير الشاحنات الكاملة التي تشمل ( ملابس وأدوية وبطاطين ومواد غذائية).

وأكد محافظ السويس، أن هذا العمل مهمة قومية تؤكد دور وجهود مصر في دعم غزة ويعكس موقفا إنسانياً ثابتاً.

