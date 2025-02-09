محافظ الإسماعيلية يؤكد استمرار الحملات المكثفة لإزالة أماكن النباشين

الإسماعيلية - صبرى غانم

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، برفع كافة الإشغالات والتعديات، التي من شأنها إعاقة حركة المرور والمارة على الأرصفة، والقضاء على ظاهرة النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة، وما تسببه من ترويع للمواطنين وانتشار القمامة والمخلفات بنهر الطريق.

نفذت إدارة تنظيم المخلفات بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع الأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية وشرطة المسطحات والبيئة، حملة مكبرة للمرور على عدة مناطق بالأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية وإزالة النباشين، حيث تم إزالة أوكار النباشين من شارع وحديقة الغابة، وتم إزالتهم تمامًا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضافت المهندسة أميمة حفني محمد مدير إدارة وحدة تنظيم المخلفات بالمحافظة، أن الحملة تواصل أعمالها في مدينة الإسماعيلية لمنع عودة النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة مجددًا، وتقوم الوحدات المحلية برفع أوكارهم طبقًا لقانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020.

وأوضحت أميمة، أنه تم المرور على حديقة الصالحين وشارع العشريني وشبين الكوم والمنطقة بجوار نادي الكهرباء والملعب المفتوح بالكوكاكولا، وعند البيارات، والسلم الأزرق؛ للتأكد من عدم عودة النباشين المقيمين بجوار الصناديق والذين تم إزالتهم في وقت سابق استجابة لشكاوى المواطنين.

وأشارت أميمة ،إلى انخفاض ظاهرة النباشين عقب الحملات المتكررة لوحدة تنظيم المخلفات بالمحافظة، مؤكدة على استمرار الحملات لحين الانتهاء من هذه الظاهرة تمامًا.