اليوم السابع
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الأحد، 09 فبراير 2025 02:26 م
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فتح الباب لقبول تظلمات نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالشرقية

الأحد، 09 فبراير 2025 02:03 م
فتح الباب لقبول تظلمات نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالشرقية جانب من فتح الباب لقبول تظلمات
الشرقية - إيمان مهنى

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أعلنت منطقة الشرقية الأزهرية، فتح باب التظلمات لنتائج الشهادتين الابتدائية، والإعدادية اعتباراً من اليوم الأحد ، ولمدة أسبوعين.

كان تسلم الدكتور أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي، حيث وبلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية 85%،بينما بلغت نسبةالنجاح للشهادةالابتدائية 98%.


ذلك عقب اعتماد النتائج، حرص رئيس المنطقة على تقديم التهنئة للطلاب الناجحين، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد للمداومة على التفوق والنجاح في المراحل المتقدمة.

ووجه الشكر لأولياء أمور الطلاب على جهودهم في رعاية أبنائهم وتوفير الجو المناسب لتفوقهم، و إلى رئيس لجنة النظام والمراقبة، وأعضاء كنترول الشهادتين الابتدائية والإعدادية، على المجهود المبذول في إنهاء النتائج على أكمل وجه بكل دقة وسرعة.
 







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الشرقية

تظلمات نتائج الشهادتين الابتدائية و الإعدادية الازهرية بالشرقية

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