اليوم السابع
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عمره 5 أشهر.. عنتر أصغر أشبال بيت الأسود بحديقة الحيوان ببنى سويف

الأحد، 09 فبراير 2025 04:51 م
عمره 5 أشهر.. عنتر أصغر أشبال بيت الأسود بحديقة الحيوان ببنى سويف عنتر اصغر أشبال حديقة الحيوان
بنى سويف هانى فتحى

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شهدت حديقة الحيوان بمدينة بنى سويف، تكيف الشبل عنتر أحد اصغر شبل داخل الحديقة مع أمه، بعدما تمت ولادته فى شهر سبتمبر الماضى.

وشهدت حديقة الحيوان بمدينة بنى سويف، ولادة أول شبل مولود داخل الحديقة فى شهر سبتمبر الماضى، حيث أطلقت إدارة الحديقة اسم عنتر على الشبل المولود لاسدين من الحديقة.

وبدأ الشبل التكيف تدريجيا مع الأسود الموجودة فى الحديقة، حيث من المنتظر أن يظهر الشبل مع أمه داخل بيت الأسود للجمهور خلال الفترة القادمة.

وقالت الدكتورة هبة احمد مدير الحديقة أن حديقة الحيوان بمدينة بنى سويف، تشهد إقبال من المواطنين خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه شهدت الحديقة أعمال تطوير خلال الفترة الماضية.

 

الشبل عنتر داخل حديقة الحيوان
الشبل عنتر داخل حديقة الحيوان

 

عنتر اصغر أشبال حديقة الحيوان
عنتر اصغر أشبال حديقة الحيوان

 







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حديقة الحيوان بمدينة بنى سويف

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