طقس كفر الشيخ اليوم.. أمطار غزيرة وسماء ملبدة بالغيوم.. فيديو

كفر الشيخ- محمد سليمان

قدم اليوم السابع بثاً مباشراً بعنوان" أمطار غزيرة وسماء ملبدة بالغيوم بكفر الشيخ... مباشر"، حيث تشهد مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، هطول أمطار غزيرة، وهبوب رياح، ولم تتوقف حركة الملاحة البحرية ولا حركة الصيد.

ووجه اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، برفع مياه الأمطار، ورفع كفاءة منظومة النظافة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا باستمرار أعمال تطهير بيارات الصرف الصحي وصيانة صفايات الأمطار، بالتعاون بين مجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

كلف محافظ كفر الشيخ، ‏رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والقطاعات والأجهزة المعنية بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، ورفع وكسح مياه الأمطار أولاً بأول، وتحسين منظومة النظافة، وتطهير بيارات وشبكات الصرف الصحي، وصيانة صفايات الأمطار، وأعمدة وكشافات الإنارة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتوقعت هيئة الأرصاد المصرية فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة مساء على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة .

والبحر الأحمر معتدل : مضطرب ارتفاع الأمواج (1.5) : (2.5) متر، والبحر المتوسط : معتدل لمضطرب وارتفاع الأمواج (1.5: 2.5) متر.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 10، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 20 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة.

درجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية

- درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 11 والعظمى 17

- درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 10 والعظمى 17

- درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 10 والعظمى 18

- درجات الحرارة فى بنها الصغرى 11 والعظمى 17

- درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 11 والعظمى 17

- درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 10 العظمى 18

- درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 11 والعظمى 17

- درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 10 والعظمى 17

- درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 11 والعظمى 17

- درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 10 والعظمى 17

- درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 10 والعظمى 18

- درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 12 والعظمى 17

- درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 12 والعظمى 17

- درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 18

- درجات الحرارة فى السويس الصغرى 10 والعظمى 18

- درجات الحرارة فى العريش الصغرى 11 والعظمى 17

- درجات الحرارة فى رفح الصغرى 10 والعظمى 16

- درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 11 والعظمى 19

- درجات الحرارة فى نخل الصغرى 03 العظمى 15

- درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 00 والعظمى 12

- درجات الحرارة فى الطور الصغرى 12 والعظمى 19

- درجات الحرارة فى طابا الصغرى 07 والعظمى 15

- درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 13 والعظمى 21

- درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 10 والعظمى 17

- درجات الحرارة فى العلمين الصغرى 11 والعظمى 17

- درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 12 والعظمى 16

- درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 11 والعظمى 16

- درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 07 والعظمى 18

- درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 12 والعظمى 21

- درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 14 والعظمى 22

- درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 16 والعظمى 24

- درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 17 والعظمى 22

- درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 16 والعظمى 23

- درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 16 والعظمى 22

- درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 09 والعظمى 18

- درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 07 والعظمى 18

- درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 06 والعظمى 18

- درجات الحرارة فى اسيوط الصغرى 06 والعظمى 19

- درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 08 والعظمى 20

- درجات الحرارة فى قنا الصغرى 09 والعظمى 22

- درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 09 والعظمى 22

- درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 11 والعظمى 23

- درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 08 والعظمى 21

- درجات الحرارة فى أبو سمبل الصغرى 11 والعظمى 23