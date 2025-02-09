رفع الطوارئ وتمركزات سيارات الصرف بشوراع الإسكندرية صباحا للتعامل مع الأمطار

الإسكندرية -أحمد الزغبي

أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية برئاسة اللواء محمود نافع، أنها دفعت بالتمركزات وانتشار السيارات والبدلات بكافة المناطق الساخنة، تحسبا لهطول الأمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأضاف اللواء محمود نافع، أن سيارات سوف تتمركز من الساعة 7 صباحا اليوم الأحد 2/9 للتعامل مع أى تجمعات لمياه الأمطار فى حال حدوثها والتنبيه على جميع العاملين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، حفاظًا على سلامة العاملين والمواطنين والتعامل الفورى مع أى تجمعات مياه فور حدوثها، وتطهير الشنايش والمطابق لرفع أى مخلفات؛ لتسهيل سريان مياه الأمطار، كما تم وقف الإجازات وبدل الراحات.

وشدد "نافع" على استمرار عمل غرفة الطوارئ، والخط الساخن 175 على مدار الساعة؛ لتلقى الشكاوى، والعمل على حلها فورًا، والتنسيق الكامل مع غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، والأحياء، وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وغرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى؛ لضمان عدم تضرر أى مواطن سكندرى.



