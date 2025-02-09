تداول 19 ألف طن و1081 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، حيث تم تداول 19000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1081 شاحنة و700 سيارة.

وشملت حركة الواردات 9000 طن بضائع، 606 شاحنة و694 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع، 475 شاحنة و 6 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة الحرية ، فيما استقبل الميناء بالامس اربع سفن وهي سينا ، الحرية، أمل وAlcudia Express وغادرت السفينتين دليلة وبوسيدون اكسبريس، بينما تم تداول 4000 طن بضائع و420 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الأربع وهي بريدج، كوين نفرتيتي، آور وآيلة.

ويشهد ميناء بورتوفيق استقبال السفينة KORAL SEDRA علي متنها 2000 طن بروبلين قادمة من الامارات ووصول السفينتين LILY OF SEA وSEA WAVE2 على متنها 585 سيارة بوزن 1170 طن قادمة من جدة وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1755 راكب بموانيها.