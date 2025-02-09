انطلاق ملتقى "قادة اتحادات طلاب الجامعات" فى أسيوط غدا بمشاركة 26 جامعة

أسيوط-هيثم البدرى

تنظم جامعة أسيوط، غدا الإثنين، فعاليات ملتقى "قادة اتحادات طلاب جامعات الجمهورية الجديدة.. مصر 2030"، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، بقاعة الأستاذ الدكتور محمد رأفت بالمبنى الإداري بالجامعة، بمشاركة قادة الاتحادات الطلابية من مختلف الجامعات، والمعاهد المصرية، وذلك في إطار اهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ بالاتحادات الطلابية، ودورها الحيوي في تنمية مهارات الشباب وصقل قدراتهم القيادية.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي، إن الملتقى يشهد مشاركة 26جامعة حكومية، ويستهدف الإعداد لقيادات المستقبل، وتنمية المهارات، والقدرات؛ لبناء جيل واع من القيادات، وإحداث التواصل بين رؤساء، ونواب اتحاد طلاب الجامعات المصرية؛ لتدعيم العلاقات، والروابط بينهم، وتعزيز قيم التعاون، والعمل الجماعي، وتنمية المهارات القيادية، بما يعزز دورهم في بناء مستقبل الوطن.

تتضمن فعاليات الملتقى، لقاء فضيلة الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية مع الطلاب، من خلال محاضرة بعنوان:" العلم، وأثره في بناء الوعي"، إضافة إلى عدد من المحاضرات لكبار الرموز، والشخصيات، واللقاءات الطلابية المتنوعة، على أن تختتم فعاليات الملتقى؛ بحفل تنصيب الاتحاد، وتستمر فعالياته من يوم الإثنين 10 من فبراير، وحتى الأربعاء 12 من فبراير 2025 م.

ينظم الملتقى اتحاد طلاب جامعة أسيوط، وأسرة طلاب من أجل مصر، وإدارة الاتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الطلاب جامعة أسيوط، تحت إشراف؛ الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، والدكتورة مديحة درويش منسق الملتقى، ومنسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام رعاية الطلاب، ومنسق مساعد الملتقى، والطالب مارتن ناصر أمين الملتقى، ورئيس اتحاد طلاب الجامعة، والطالب صلاح النديم أمين مساعد الملتقى، ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة، و محمد سيد، و داليا شوبك؛ مشرفيّ الملتقى.