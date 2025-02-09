الكشف على 1424 مواطن مجانا بقافلة طبية بقرية السد فى قليوب

القليوبية إبراهيم سالم

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية السد بقليوب أيام الجمعة والسبت 7 و8 فبراير، وذلك في إطار خطة الدولة وجهود محافظة القليوبية لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة لجميع المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية، وتحت رعاية الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

وأوضحت المديرية، في بيان لها، أنه تم الكشف خلالها علي 1424 مواطن مجانا، من خلال وجود عيادات طبية في مختلف التخصصات، حيث تنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة "الباطنة - الأطفال - الجراحة - النساء - تنظيم أسرة ـ أسنان - رمد - عظام".

وتضمنت القافلة عيادة "اكشف واطمن" للكشف عن الدهون الثلاثية ونسبة الكوليستيرول في الدم وكذلك قياس السكر التراكمي، بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، وكذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتورة مفيدة رجاء منسق عام القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالقليوبية، وبالتنسيق مع الدكتور ماجد منصور مدير الإدارة الصحية بقليوب.