السفير المصرى بالكويت: مشاركة المصريين بالأعياد الوطنية تؤكد تلاحم الشعبين

إيمان حنا

هنأ السفير المصرى بالكويت السفير أسامة شلتوت أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وولي عهده الشيخ صباح خالد الحمد الصباح والشعب الكويتي الشقيق بمناسبة عيدي الاستقلال والتحرير، متمنيا للكويت مزيدا من الازدهار والتقدم والرخاء، كما هنأ شلتوت الكويت باختيارها عاصمة للثقافة والاعلام العربي 2025.

جاء هذا خلال فعاليات ملتقى المصريين السنوى في الكويت ضمن مشاركات الجالية المصرية في الاحتفالات بالأعياد الوطنية للكويت برعاية السفير أسامة شلتوت، وحضور الشيخة أمل الصباح رئيسة جمعية شباب الكويت الوطنية والقنصل العام شريف بدير، بمشاركة عدد من المسؤولين وأبناء الجالية المصرية والمواطنين.فى بيان للسفارة المصرية بالكويت .

وأضاف شلتوت، أن حفل ملتقى المصريين بالكويت السنوي يأتي في إطار سلسلة من الاحتفالات التي تقيمها الجالية المصرية بالكويت خلال هذا الشهر، وهيمناسبة تظهر مدى التلاحم والأخوة بين الشعبين، وهذا التلاحم يعتد نموذجا يحتذى في العلاقات الثنائية، وهو ما يظهر كذلك في مشاركة مجموعة من الفنانين التشكيليين من مصر والكويت بعمل فني مشترك تحت مسمى (معافي حب الكويت) تأكيدا لمعني هذا الترابط بين الشعبين.

وثمن شلتوت، احتضان الكويت لأبناء الجالية المصرية ورعايتها لهم، وأشاد بجهود الجالية المصرية في الكويت كونهم شركاء في التنمية ويعملون بكل جد وإخلاص في بناء وتطوير بلدهم الثاني الكويت الشقيقة، وأشاد أيضا بتفاعل أبناء الجالية مع جميع المبادرات الوطنية المخصصة للمصريين بالخارج.

ومن جهتها، أعربت الشيخة أمل الصباح عن سعادتها بمشاركة ابناء الجالية المصرية فرحة الكويت وشعبها بأعيادها الغالية مؤكدة أن الكويت ومصر شعب واحد، وتجمعها روابط كبيرة على مختلف الأصعدة.

وثمنت الشيخة أمل الصباح الحضور الكبير في حفل أقيم احتفالا بأعياد الكويت وفي مقدمتهم سفير جمهورية مصر العربية السفير أسامة شلتوت وأعضاءالسفارة والقنصلية، وأبناء الجالية المصرية في الكويت رافعين أعلام البلدين الشقيقين.

وشددت الشيخة أمل الصباح على أن العلاقات بين الكويت ومصر علاقات تاريخية ومتينة، مؤكدة أن دماء الشعب المصري روت أرض الكويت الغالية دفاعا عنها حتى تحررت بفضل الله، كما كان الجيش والشعب الكويتي سباق في الدفاع عن مصر خلال الحروب التي خاضتها ابتداء من حرب ١٩٥٦ مرورا بـ 1967 وحتى نصر اكتوبر المجيد ١٩٧٣ وروت دماء شهداء الكويت أرض سيناء الغالية.

من جهته، قال منسق عام ملتقى المصريين بالكويت هاني كمال أن مشاركة الجالية المصرية اليوم هي رسالة شعبية وطنية مشمولة برعاية دبلوماسية لتقديم التهنئة لدولة الكويت حكومة وشعبا والمشاركة في الاحتفالات الوطنية لدولة الكويت الشقيقة حيث تعيش الكويت في قلوب المصريين وتعيش الجالية المصرية في قلب الكويت فمنهم من كان له الميلاد والنشأة في وطنه الثاني وأيضا من عاش طويلا على تلك الأرض الطيبة .