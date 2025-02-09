الرعاية الصحية بالأقصر تستعد لتشغيل الطوارئ فى المجمع الطبى الدولى لخدمة المواطنين

الأقصر – أحمد مرعى

تستعد هيئة الرعاية الصحية فرع الأقصر، بقيادة الدكتور محمد شعبان مدير الفرع، لبدء تشغيل الطوارئ في المجمع الطبي الدولي لخدمة المواطنين خلال الفترة المقبلة، حيث تم تنظيم جولة من قيادات الفرع في إطار حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على سرعة الإنتهاء من الأعمال التنفيذية لقسم الطوارئ، والعمل على افتتاحه في أقرب وقت بهدف زيادة القدرة الاستيعابية لأقسام الطوارئ بالمحافظة.

وفي هذا الصدد وبناءاً على تكليف الدكتور محمد شعبان مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، تفقد الدكتور محمد امام مدير إدارة التسويق بالهيئة، التجهيزات الجارية بقسم الطوارئ بالمجمع الطبي الدولي والذي سيتم إفتتاحه فور الإنتهاء منه، وذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور أحمد السُبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل، بمواصلة تكثيف الجولات الميدانية للاطمئنان على جودة الخدمات الصحية المقدمة بمنشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل.

وشملت الجولة مناقشة تركيب اللافتات والبانرات الجديدة الخاصة بالهوية البصرية لقسم الطوارئ الجديد بالمجمع الطبي، مع تحديد أماكن الصور والتصميمات الثابتة والمتحركة التى سيتم إستخدامها كرسائل ترويجية، للخدمات الصحية المقدمة بالهيئة، فضلاً عن الإعلانات والمحتوى البصري كما تم مناقشة الخطة التسويقية التي ستبدأ مع تشغيل الطوارئ.

وأكد الدكتور محمد إمام مدير إدارة التسويق بالهيئة في الأقصر، إن المجمع الطبي الدولى بالأقصر يشتمل على 20 غرفة عمليات و78 سرير رعاية مركزة وحرجة و16 حضانة اطفال مبتسرين، و10 حضانات اطفال و290 سرير مرضى و42 عيادة و54 سرير إقامة أطباء وتمريض وقاعة مؤتمرات تتسع لعدد 150 فرد وعدد 4 قاعات تدريب بالإضافة إلى أقسام الاشعة والمعامل وبنك الدم الإقليمي.

ويجري العمل على سرعة تشغيل قسم الطوارئ بمجمع الأقصر الطبي الدولي، لتوفير مزيد من الخدمات والرعاية الصحية لمواطني محافظة الأقصر بجودة عالمية، حيث أنه تم تجهيز المجمع على أعلى مستوى لضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى ومطابقتها للمعايير العالمية، وقسم الطوارئ بالمجمع مكون من الطابق الأرضي والمخصص للطوارئ وغرف الملاحظة وغرف العمليات الصغرى، والطابق الأول والذي يتضمن غرف إقامة وحضانات، والطابق الثاني والمتضمن أقسام عناية مركزة، والطابق الثالث والذي يحتوي على أقسام العناية الحرجة وغرف زرع النخاع ووحدات مناظير وعلاج أورام وحروق.



الاستعداد لتشغيل الطوارئ في المجمع الطبي الدولى لخدمة المواطنين



التجهيزات لتشغيل الطوارئ في المجمع الطبي الدولى لخدمة المواطنين_1