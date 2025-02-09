اليوم السابع
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الأحد، 09 فبراير 2025 09:08 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الحكومة الصومالية تحذر المواطنين من التعامل مع الإرهابيين

الأحد، 09 فبراير 2025 08:00 ص
الحكومة الصومالية تحذر المواطنين من التعامل مع الإرهابيين علم الصومال
وكالات

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وجه وزير الأمن الداخلي الصومالي اللواء عبدالله شيخ إسماعيل تحذير شديد للأشخاص الذين يمولون الإرهابيين ، مؤكداً أن الحكومة تدعم سكان ولاية بونتلاند في الحرب على تنظيم داعش الإرهابي .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده ووزير الإوقاف ونائب وزير الإعلام ، بالإضافة إلى مدعي عام الدولة - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية -.


وأكد وزيرالأمن ، أن الحكومة عملت على إغلاق الحسابات البنكية التي كانت تستخدمها مليشيات الخوارج في جمع الأموال.


من جانبه ، أشار نائب وزير الإعلام عبدالرحمن يوسف ، الى أن الحكومة لديها معلومات حول الأشخاص الدين يمولون الإرهابيين بشكل مباشر أو غير مباشر.


وهنأ الوزراء أبطال الجيش الوطني البواسل على إنتصاراتهم الكبيرة في ميادين القتال ، وكذلك الشعب الصومالي على دعمهم للجيش الوطني.


وأكد الوزراء خلال المؤتمر الصحفي المشترك ، أن الهدف الرئيسي للحكومة هو محاربة الإرهاب ، حيث تكبدت العناصر الإرهابية خسائر فادحة خلال العمليات العسكرية .. محذرين في الوقت نفسه ، المواطنين من التعامل مع مليشيات الخوارج وإبلاغ الحكومة في حال تواصلت الخوراج معهم.







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ولاية بونتلاند

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تمويل الارهاب

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