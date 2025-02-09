اليوم السابع
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الإدارة العامة للمرور تنشر سيارات إغاثة على الطرق السريعة بعد سقوط أمطار

الأحد، 09 فبراير 2025 03:45 م
الإدارة العامة للمرور تنشر سيارات إغاثة على الطرق السريعة بعد سقوط أمطار أمطار - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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نشرت الإدارة العامة للمرور عددا من سيارات الإغاثة بجميع أقسام الطرق، لمساعدة قائدى السيارات الذين تتعطل سياراتهم أو يتعرضون لحوادث، حيث يمكنهم الاتصال بالرقم 01221110000.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور حركة السيارات بالمحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق.

كما تراقب حركة السيارات بكاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات بالمحاور مع نشر الأوناش بالطرق لرفع أى معوقات مرورية، سواء نتجت عن الحوادث أو الأعطال.

وتساقطت أمطار مساء اليوم، في عدة مناطق بالقاهرة والجيزة، وعددا من المحافظات، مما أسفر عن وجود كثافات من متوسطة إلى خفيفة في حركة السير، سواء بالطرق السريعة، أو الداخلية.







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