الأمطار الغزيرة تضرب البحيرة.. ورفع حالة الطوارئ لمواجهة سوء الأحوال الجوية

البحيرة ناصر جودة

شهدت محافظة البحيرة، اليوم الأحد حالة من سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة على معظم المدن والمراكز خاصة المناطق الساحلية بمركزى إدكو ورشيد.

ولم يؤثر سوء الأحوال الجوية على الحركة التجارية بشكل كبير وسط إنتظام حركة المرور بجميع الشوارع والميادين.

وكثفت الأجهزة التنفيذية من استعدادها لمواجهة أى طارئ بالتزامن مع سوء أحوال الطقس وسقوط الأمطار الغزيرة.

من جانبها شددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، على رفع درجة الاستعداد وتكثيف الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة وبجميع القطاعات ومتابعة جاهزية المعدات ومحطات الصرف والمعديات وصفايات الأمطار.



وأكدت محافظ البحيرة على استنفار كافة الجهود للتنسيق بين جميع الجهات كل فى موقعة لمواجهة أي أحداث طارئة أو أزمات متوقعة، مع استمرار عمل غرف العمليات بالمراكز والمديريات لتلقي كافة البلاغات، وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول.

ووجهت محافظ البحيرة القيادات التنفيذية، بمراجعة كافة الإستعدادات للتعامل مع الأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف.

ووجهت محافظ البحيرة بمراجعة المباني الآيلة للسقوط وذات الخطر الداهم وإتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير الأمنية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.