الألعاب الريفية تجذب الأطفال والبراعم داخل مراكز الشباب بقرى بنى سويف.. صور

بنى سويف هانى فتحى

تشهد مراكز الشباب بقرى محافظة بنى سويف، تنفيذ العديد من الفاعليات الرياضية التى تستهدف ممارسة عدد من الألعاب الريفية، مثل شد الحبل والكراسى الموسيقية والريست بين أطفال وبراعم القرى.

وقال هشام الجبالى وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة بنى سويف، أن مراكز الشباب تنفذ العديد من الفاعليات الرياضية التى تشمل عدد من المسابقات فى اللعاب الرياضية منها الالعاب الريفية كشد الحبل ومصارعة الزراعين والكراسى الموسيقية.

وقال هشام الجبالى لـ"اليوم السابع"، أن مراكز الشباب تنفذ تلك الفاعليات ضمن خطة شهرية، يتم تنفيذها ومتابعتها من قبل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بنى سويف والإدارات المختلفة.



وقال هشام الجبالى أنه تم تنفيذ عدد من مهرجانات الالعاب الفردية مثل شد الحبل والمصارعة والريست، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ مسابقات شد الحبل بين فريقين على طرفى حبل متقابلين، حيث يحاول كل فريق جر الآخر عبر خط المنتصف. فى بعض أشكال اللعبة، يتم ربط شريط أو منديل حول منتصف الحبل، ويتم ربط اثنين آخرين على بعد ستة أقدام 1.8 متر من كل جانب، ويتم وضع ثلاثة خطوط مقابلة على الأرض.

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنه واصلت مديرية الشباب والرياضة "التنمية الرياضة، أنه تم تنفيذ البرامج والمشروعات القومية تحت شعار لياقة المصريين مشروع ها انا احقق ذاتى بمركز شباب اشمنت والذى تنفذه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة تنفذ إدارة الرياضة المشروع بالمحافظة.

وأشار هشام الجبالى إلى أنه يعد المشروع احد برامج المبادرة هو "مراكز اللياقة البدنية لممارسة الرياضة بمحافظات الجمهورية، تتضمن المراكز أنشطة رياضية منتظمة تحت اشراف مدربين متخصصين، ويهدف المشروع إلى اتاحة الفرصة للجمهور لممارسة الانشطة الرياضة خلال الإجازات الأسبوعية لاستثمار طاقات واوقات فراغ المواطنين بشكل ايجابى بناء ورفع معدلات اللياقة البدنية والصحية، حيث تعتبر اللياقة البدنية أساسا لتحقيق حياه صحيه ونفسية متوازنة ومليئة بالطاقة والنشاط.

وأكد هشام الجبالى أن مركز شباب الحمرايا التابع لإدارة شباب شرق النيل ببنى سويف، شهد تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان بكافة الهيئات الشبابية، مشيراً إلى تنفيذ عدد من الانشطة والفعاليات الرياضية والثقافية والاجتماعية بمركز الشباب، ومن تلك الفعاليات مهرجان رياضى العاب صغيرة متنوعة وعروض كاراتيه.

وأكد هشام الجبالى على مواصلة مديرية الشباب والرياضة "التنمية الرياضة"، تنفيذ البرامج والمشروعات القومية، بمركز شباب اشمنت والذى تنفذه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

وأشار هشام الجبالى إلى أنه يعد المشروع احد برامج المبادرة هو "مراكز اللياقة البدنية لممارسة الرياضة بمحافظات الجمهورية، تتضمن المراكز انشطة رياضية منتظمة تحت اشراف مدربين متخصصين، حيث كان يهدف المشروع إلى اتاحة الفرصة للجمهور لممارسة الأنشطة الرياضة خلال الإجازات الأسبوعية لاستثمار طاقات واوقات فراغ المواطنين بشكل إيجابى بناء ورفع معدلات اللياقة البدنية والصحية، حيث تعتبر اللياقة البدنية أساسا لتحقيق حياه صحيه ونفسية متوازنة ومليئة بالطاقة والنشاط.



جانب من الأنشطة







تنفيذ الألعاب الريفية



لعبة الكراسى الموسيقية



مسابقات الريست



مسابقات الكراسى الموسيقية