ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة لـ48 ألفا و189 شهيدا و111 ألفا و640 مصابا

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أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 48 ألفا و189 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 111 ألفا و640 جريحا منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن 8 شهداء وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، منهم 7 شهداء انتشلت جثامينهم، وشهيد جديد، كما وصلت إصابتان إلى المستشفيات، نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.. موضحة أن عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تزال طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.

وفي سياق العدوان الإسرائيلي، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، مواطنا من مدينة طوباس.

وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن سائد محمود صالح حميد من طوباس، أثناء تواجده قرب مدخل مخيم الفارعة، علماً أنه متطوع في الهلال الأحمر الفلسطيني.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على مخيم الفارعة لليوم الثامن على التوالي، وسط إجبار عشرات العائلات على الرحيل، إضافة إلى تدمير مستمر للبنية التحتية وممتلكات المواطنين، وتجريف الطرقات، ومداهمة منازل المواطنين، وتحويلها لثكنات عسكرية ومراكز تحقيق ميداني.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا بعد محاصرتها منزلا في قرية "النصارية" بالأغوار الشمالية.

ونقلت (وفا) عن مصادر أمنية قولها إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أدهم نافع من مخيم نور شمس بطولكرم، بعد محاصرته منزلا في النصارية، وسط إطلاق نار كثيف في المنطقة.

وفي جنين.. احتجزت قوات الاحتلال، عددا من الصحفيين في مخيم جنين.

وذكرت (وفا) أن الاحتلال احتجز عددا من الصحفيين بعد إطلاق النار على المنطقة التي كانوا يعملون فيها، أثناء محاولات بعض أهالي المخيم الوصول إلى منازلهم لأخذ ملابسهم وأغراضهم.

وأضافت أن قوات الاحتلال احتجزت 3 صحفيين واستولت على هواتفهم، ودققت فيها، واستجوبتهم، قبل أن تفرج عنهم بشرط عدم العودة للمخيم مرة أخرى.

ويدخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي غير المسبوق على مدينة ومخيم جنين يومه الـ20، مخلفا 25 شهيدا وعشرات الإصابات والاعتقالات.