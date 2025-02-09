إزالة 6 حالات بناء مخالف وتعديات على الأراضى الزراعية فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت مدن محافظة الأقصر، حملات إزالة التعديات ضمن أعمال المرحلة الثالثة بالموجة الـ24 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك ضمن جهود الدولة المكثفة لاسترداد أراضي الدولة والتصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف حفاظا على هيبة وحقوق الدولة.

وفى هذا الصدد، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت برئاسة العميد أحمد الهواري بإزالة عدد 2 حالة تعدي على الأرض الزراعية بأرمنت الوابورات على مساحة 275 مترا، وذلك في إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المتابعة الميدانية والمرور الدائم لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد.

وكانت الحالة الأولى عبارة عن تعدي بعمل قواعد خرسانية على مساحة 100 متر مربع بناحية حوض الشروة بأرمنت الوابورات، وتمت الإزالة في المهد على كامل المسطح، والحالة الثانية عبارة عن محاولة استئناف أعمال بناء أعمدة على مساحة 175 متر بناحية كوبري العنافصة بالسبيخة، وتمت إزالة الأعمال في المهد على كامل المسطح وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين، حيث قاد الحملة حجازى النحاس نائب رئيس المركز، ومدير المتابعة وذلك بالتنسيق مع الإدارة الزراعية.

كما أعلن علي سيد صادق رئيس مركز ومدينة الطود، عن إزالة تنفيذ عدد 4 حالات بناء مخالف بدون ترخيص خلال حملة مكبرة ضمن أعمال الموجة 25، وذلك في إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بتنفيذ المرحلة الأولى من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، بجميع مراكز المحافظة، بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر، وجهات الولاية وجميع الأجهزة المعنية،

وأوضح رئيس مركز ومدينة الطود، أن الحملة تمت بالتنسيق مع مركز شرطة الأقصر، وأسفرت عن إزالة عدد 4 حالات بناء مخالف مقام بدون ترخيص مبنية بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت على مساحة 1050 م2 بناحية قرية منشية النوبة بمركز الطود وصادر لها قرارات إزالة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكانت قد أعلنت محافظة الأقصر، عن إزالة 178 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 24 لإزالة التعديات، حيث أن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 24 أسفرت عن إزالة 178 حالة ( 51 حالة تعد على مساحة 7431 متر من أراضي أملاك الدولة + 56 حالة على مساحة 168 فدان و6 سهم و 3 قيراط أراضي زراعية)، وذلك بالإضافة إلى 71 حالة تعد على الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة 15142 متر مربع، وذلك وسط تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.