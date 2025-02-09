اليوم السابع
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أبو الغيط مستنكرا تصريحات نتنياهو حول نقل الفلسطينيين للسعودية: أضغاث أحلام

الأحد، 09 فبراير 2025 01:05 م
أبو الغيط مستنكرا تصريحات نتنياهو حول نقل الفلسطينيين للسعودية: أضغاث أحلام أحمد أبو الغيط
كتب ـ بيشوى رمزى

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استنكر الأمين  العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات تصريحات رئيس وزراء دولة الاحتلال حول نقل الفلسطينيين الي المملكة العربية السعودية مؤكدا أن "المنطق الذي تستند اليه هو منطق مرفوض، بالإضافة إلي أنها تعكس انفصالا تاما عن الواقع".

ونقل وزير مفوض جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط تأكيده، أن الدولة الفلسطينية لن تقوم سوى على أرض فلسطين التي احتلت عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وإقليمها هو الضفة الغربية وقطاع غزة، بلا انفصال بينهما...وأن أي أفكار أخرى لا تعدو أن تكون اضغاث أحلام، أو أوهام لا وجود لها إلا بأذهان من ينطقون بها.







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