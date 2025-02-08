وكيل تعليم الأقصر يتابع بدء الفصل الدراسى الثانى بمدارس الفترتين.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد الدكتور صفوت جارح عبد العظيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، مدرستي طارق بن زياد الابتدائية المشتركة والأقباط الإعدادية بنين التابعتين لإدارة الأقصر التعليمية؛ وذلك للوقوف على مدى انضباط سير أعمال المدارس خلال أول أيام الفصل الدراسي الثاني، حيث يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر.

وأثنى الدكتور صفوت جارح عبد العظيم، على الالتزام الملحوظ من الطلاب في الحضور مع التواجد النشط للمعلمين، كما تابع تسليم الكتب الدراسية والتي قد سلمت جميعها للمرحلة الابتدائية والصف الأول الإعدادي خلال الزيارة، وفي حديثه مع الطلاب قدم وكيل الوزارة التهنئة للطلاب الذين حصلوا على درجات مرتفعة، أما غيرهم فوجههم إلى ضرورة التعلم والاستفادة من الأخطاء التي وقعت في الفصل الدراسي الأول، لتجنبها وتحسين المستوى في الفصل الثاني.

أما عن إدارات المدارس فقد أصدر وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، توجيهاته بتحليل نتائج الطلاب خلال الفصل الدراسي المنقضي، وضرورة عمل برامج تعليمية علاجية لضعاف المستوى منهم للارتقاء بمستواهم التحصيلي والعلمي خلال الفصل الدراسي الثاني.

واختتمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور صفوت جارح عبد العظيم وكيل الوزارة، المقابلات الشخصية للمتقدمين للالتحاق بالمبادرة الرئاسية "1000 مدير مدرسة متميز"، حيث يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر.

ويشار إلى أن الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة من المعلمين الشباب الكفء والمتميزين التحق بها قرابة 350 متقدما، تم منحهم تدريبا شاملا لمدة 6 أشهر وتم منح من اجتاز منهم هذا البرنامج دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي، والتي تمهد بدورها للقيام بالعمل فى إدارة المدرسة، وعقدت لجنة المقابلات من قيادات التعليم بالمديرية وبحضور الدكتور وليد عبد الله عميد كلية التربية بجامعة الأقصر، والعمدة ضياء البتيتي رئيس مجلس أمناء بالمحافظة.



متابعة تسليم الكتب في اول يوم دراسي بالأقصر



متابعة تسليم الكتب في اول يوم دراسي



وكيل تعليم الأقصر يتابع بدء الفصل الدراسي الثانى بمدارس الفترتين_1