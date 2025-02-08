اليوم السابع
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وكيل الأزهر يعتمد نتائج الشهادات الابتدائية والإعدادية وأبنائنا في الخارج والمعاهد الخارجية والبرنامج التأهيلي

السبت، 08 فبراير 2025 01:22 م
وكيل الأزهر يعتمد نتائج الشهادات الابتدائية والإعدادية وأبنائنا في الخارج والمعاهد الخارجية والبرنامج التأهيلي وكيل الأزهر يعتمد نتائج الشهادات الابتدائية والإعدادية
كتب لؤى على

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اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم السبت، نتائج الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية ‏والإعدادية، والبرنامج التأهيلي للطلاب الملحقين على الشهادة الإعدادية، بالإضافة إلى نتائج الشهادتين ‏الابتدائية والإعدادية والنقل الثانوي بقسميه العلمي والأدبي لأبناء الأزهر في الخارج، وكذلك نتائج الدور ‏الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية.  ‏

وبلغت نسبة النجاح الإجمالية لـ نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الابتدائية (98.21%)، وبلغت نسبة النجاح ‏في الشهادة الإعدادية ‏(84.69%)‏، وجاءت نسبة النجاح في البرنامج التأهيلي للطلاب الملحقين على ‏الشهادة الإعدادية (98.1%)‏، أما نتيجة أبنائنا في الخارج فجاءت نسبة النجاح في نتيجة الفصل الدراسي ‏الأول للشهادة الابتدائية (99.7%)، وبلغت نسبة النجاح في نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الابتدائية ‏‏(99.3%)، ‏وفي الصف الأول الثانوي أدبي (100%)، وفي الثاني الثانوي أدبي (100%)، والصف ‏الأول الثانوي علمي (99.7%)، والصف الثاني علمي (100%)، وبلغت نسبة النجاح في الدور الثاني ‏للشهادة الثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية (46.70%).‏

وهنأ وكيل الأزهر الطلاب الناجحين، راجيًا لهم مزيدًا من التفوق والنجاح، كما حثهم على ‏مواصلة ‏الاجتهاد والتميز في دراستهم، مؤكدًا أن الأزهر الشريف مستمر في دعم طلابه وتوفير البيئة ‏التعليمية ‏المناسبة لهم، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على حمل رسالة الأزهر.‏

وللاطلاع على النتيجة من خلال الرابط التالي:

https://natiga.azhar.eg/?fbclid=IwY2xjawIUCcJleHRuA2FlbQIxMQABHfIG5R85wa6vo8EKv2ycp5y9zzwIwHTG18Gfpg64DO0NNMapnKTE_Orsng_aem_Qdh8sKsf0avccOKyK3ZcHQ


 







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