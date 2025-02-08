وكالة الأنباء الكويتية: مصر تكرر موقفها المعارض لتهجير الفلسطينيين من غزة

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نقلت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم السبت، تأكيد مصر لموقفها المعارض لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.



وأشارت الوكالة - في تقرير بنسختها الإنجليزية - إلى تصريح وزير الخارجية بدر عبد العاطي أنه لا يجوز إجبار الفلسطينيين على مغادرة غزة خلال فترة التعافي المبكر وإعادة الإعمار.



وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدرعبدالعاطي مع نظيره البرتغالي باولو رانجيل، مساء /الجمعة/ حيث بحثا خلاله آخر التطورات الإقليمية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، وفقا لبيان صادر وزارة الخارجية.



وأكد عبد العاطي خلال الاتصال الهاتفي أنه ينبغي السماح للشعب الفلسطيني باستعادة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود ما قبل يونيو 1967، وفقا للمرجعيات الدولية ذات الصلة.



وشدد عبد العاطي أيضا على إعطاء مصر الأولوية القصوى لتعزيز اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ مراحله الثلاث ومعالجة الوضع الإنساني الكارثي في ​​القطاع.



وأشاد عبد العاطي بدعم البرتغال للمصالح المصرية داخل الاتحاد الأوروبي، وخاصة فيما يتعلق بالحزمة المالية الأوروبية المقدمة لمصر، معربًا عن أمله في أن تواصل البرتغال مساعدة مصر في الحصول على الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو.