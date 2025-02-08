نصائح من خبراء تخطوا الـ40.. هكذا تتمتع بصحة أفضل قبل الكبر

كتبت مروة محمود الياس

أظهر استطلاع للرأي في بريطانيا شمل 2000 شخص فوق عمر الأربعين، أنهم يعطون الأولوية في حياتهم لبعض الممارسات الصحية، منها ممارسة التمارين الرياضية والحصول على فيتامين د بشكل منتظم، والتعرض للشمس للحصول عليه، فضلا عن تنظيم نظامهم الغذائي بشكل جيد وفعال، والكثير من النصائح الأخرى التي تفيد الشباب في العمر المبكر، وفقا لتقرير مفصل نشر في موقع "ذا صن".

ووفقا لنتائج الاستطلاع، كشف الخبراء البريطانيون عن نصائح صحية كانوا يتمنون اتباعها سن أصغر، للتمتع مبكرا بصحة عامة جيدة، والوقاية من الأمراض، خاصة عند التقدم في العمر والوصول لمرحلة سن الأربعين وما بعدها، لذا يقدمونها للشباب في العمر الصغير للتمتع بالصحة والعافية والوقاية من الأمراض في الكبر.

نصائح للتمتع بالصحة العامة والوقاية من الأمراض مستقبلا

واختلفت الأرقام والنسب في استطلاع الرأي بين العناصر التي اشترك فيها المشاركون في الاستطلاع، لتكون النصائح التغذوية والرياضية على رأسها وصاحبة النصيب الأكبر وفقا لطبيعة النصائح الصحية التي يجب ممارستها في السن الصغير، وخلص الخبراء لمجموعة من أهم النصائح الصحية العامة التى تحسن الصحة وتحافظ على الشباب منها:

1. الحفاظ على الصحة واللياقة البدنية وإجراء الفحوصات المنتظمة دون تهاون.

2. الاهتمام بالرعاية الوقائية والوقاية قبل العلاج في كل المشكلات الصحية والكشف المبكر عن المشكلات الصحية والأورام بشكل خاص وعلاجها مبكرًا.

3. شرب كميات أكبر من المياه على مدار الحياة فالحفاظ على ترطيب الجسم أهم الخطوات للحفاظ على شبابه.

4. ارتداء النظارات الشمسية لحماية العينين حتى في شمس الشتاء.

5. الحصول على قسط كاف من الراحة والنوم كلما أراد الجسم ذلك وبشكل منتظم.

6. الحفاظ على الصحة العقلية والمتابعة المستمرة للحفاظ عليها.

7. بدء نظام وروتين للعناية بالبشرة بشكل مبكر وفي عمر صغير.

8. إعطاء الأولوية للصحة قبل إعطاء الأولوية للعمل والتواصل الاجتماعي كما يفعل البعض.

9. تناول نظام غذائي صحي متكامل ومتوازن العناصر، و الحد من استهلاك المشروبات غير الصحية بشكل عام.

10. عدم الاستماع إلى الموسيقى الصاخبة وعدم التواجد في بيئات صاخبة في عمر الشباب.