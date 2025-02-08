موجة صقيع وهطول أمطار والحرارة تنخفض لـ 12 درجة الآن على الدقهلية

الدقهلية -محمد الحبشي

تشهد محافظة الدقهلية الآن هطول للأمطار فى أماكن متفرقه من مدن وقرى المحافظة، مصحوبة بموجة من الصقيع وانخفاض فى درجات الحرارة، حيث انخفضت درجات الحرارة الآن إلى 12 درجة مئوية، بعد أن سجلت درجات الحرارة اليوم على المحافظة العظمى 16 درجة والصغرى 9 درجات، مع وجود للرياح والتى سجلت 16كم/ ساعة.



وكانت قد كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى غطاء سحابى على شمال البلاد مع نشاط للرياح الشمالية مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وتبقى سمة هذه الحالة الجوية انخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح.

وسادت اليوم الجمعة 7 فبراير 2025، استمرار اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 40: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 3: 4 متر.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 18 العظمى 10 المنصورة العظمي16 والصغرى 9، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 13، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 20 درجة، والصغرى 07، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة.