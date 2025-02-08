محافظ الإسكندرية يشدد على تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات بأحياء الثغر

الإسكندرية جاكلين منير

شدد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية علي رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات بالشارع السكندرى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين مع العمل علي عدم عودتها مرة أخرى.

وذلك في إطار ضبط الشارع السكندري، واستراتيجية محافظة الإسكندرية للقضاء على الأسواق العشوائية، وإزالة كافة الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية بكافة أنحاء المحافظة استحابة لشكاوي المواطنين.

وتنفيذا لذلك ، شن حى وسط حملة مكبرة لمتابعة التمركزات بميدان محطة مصر وإزالة الإشغالات بشوارع بن الخطاب ، الخديوي ، مستشفى احمد ماهر ، شارع محرم بك ، ميدان الرصافة، زين العابدين ، طريق الجيش ، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع منشآة والتحفظ علي 195 حالة إشغال متنوع.

ونفذ حى غرب حملة مكبرة تمكنت من إزالة الإشغالات التي تتعدي علي حرم الطريق العام بسوق الجمعة وسوق الحمام وتم التحفظ علي كمية من الإشغالات.

وقام حي المنتزة أول حملة مكبرة لإزالة الإشغالات شملت شوارع : عمر بن عبد العزيز ، ملك حفني بحري أمام دربالة ، القاهرة ، مدينة فيصل ، العيسوي ، ميدان الفسحة ، علي عبادي ، الصاغ عبد السلام ، أمين خيرت الغندور ، يوسف غالي ، ملك حفني قبلي وأسفرت الحملة عن التحفظ على 220حالة اشغال متنوع.

وواصل حى العامرية أول حملاته لإزالة الإشغالات شملت الطريق الصحراوي قبلي وبحري ، طريق الخدمات ، شارع الوكالة ، شارع المستشفي ، عبد القادر وأسفرت الحملة عن التحفظ علي 31 حالة إشغال متنوع و27 حالة إشغال هالك.

بينما قام حى شرق حملة مكبرة لإزالة الإشغالات استهدفت سوق زنانيرى ، مزلقان كليوبترا ، شارع محطة السوق ، شارع مصطفى كامل باكوس ، شارع عشرين باكوس ، شارع ونجت وأسفرت الحملة عن التحفظ على 178 حالة إشغال متنوع وعدد 33 حالة إشغال هالك وفرض غرامات فورية تقدر ب 50 ألف جنيه.

وشهد حى الجمرك حملة مكبرة لإزالة الإشغالات شملت سوق نوبار ، سوق جامع الشيخ ، ش محمود فهمى النقراشى ، ميدان عرابى والتحرير وأسفرت الحملة عن التحفظ على 23 حالة إشغال متنوع و21 حالة إشغال هالك.

وكثف حى العجمى حملاته لإزالة الإشغالات والتعديات شملت طريق إسكندرية مطروح حتى الكيلو 21 ، طريق الذراع البحري وأسفرت الحملة عن التحفظ على 71 حالة إشغال متنوع.

ونفذ حي المنتزة ثان حملة مكبرة لإزالة الإشغالات استهدفت طريق المعمورة الطابية سكة حديد بحري ، شارع 45 بحري وأسفرت الحملة عن التحفظ علي 50 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر ب 30ألف جنيه.



جانب من الحملة