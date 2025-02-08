للتسهيل على السياح.. إلغاء "التفويج" للرحلات السياحية للقاهرة وسانت كاترين وطابا

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

أعلنت غرفة الشركات السياحية بجنوب سيناء، عن إلغاء " التفويج" للرحلات السياحية التي تنظمها الشركات السياحية للسياح من مختلف الجنسيات إلى القاهرة وسانت كاترين وطابا، وذلك تسهيلًا للسياح وإتاحة الفرصة لهم بالاستمتاع بالرحلات والبرنامج السياحي المعد لكل رحلة، وتوفير الوقت الكافي لزيارة المعالم السياحية.



وأكدت الغرفة في بيان لها، أن هذا القرار جاء بعد 14 عامًا من العمل بنظام "التفويج" للحافلات السياحية خلال سفرها للقاهرة وسانت كاترين عقب ثورة 25 يناير، وذلك لما كانت تتطلب تلك الفترة من تأمين الحافلات السياحية ذهابًا وعودة، ولكن بعد سيادة الأمن والأمان لم يوجد مبرر لهذه الإجراءات.



وأوضحت أن إلغاء التفويج يسهم بدرجة كبيرة في إنعاش الرحلات والبرامج السياحية، وخاصة رحلات المتحف المصري، وأهرامات الجيزة، والرحلات الداخلية لمدينة سانت كاترين وطابا .



وأشاد عدد كبير من المرشدين السياحيين، بذلك القرار الذي طال انتظاره منذ ثورة يناير 2011.



وقال طارق عبد المنعم، رئيس مجلس إدارة غرفة الشركات السياحية بجنوب سيناء، إن قرار الإلغاء نتيجة تعاون وتفاهم مع الجهات الأمنية من أجل توفير وقت أطول للبرامج السياحية، وتسهيلًا للقيام برحلات سياحية أكثر لكل الشركات ببرنامج ممتع للسائحين، مشيرًا إلى أن هذا القرار في مصلحة كافة الشركات، ويحافظ على وقت السياح مما يتيح لهم الاستمتاع ببرنامج الرحلة .



وقدم رئيس مجلس إدارة غرفة الشركات السياحية، الشكر للأجهزة الأمنية لتعاونها في تسهيل الرحلات السياحية، وإلغاء التفويج الجماعي للحافلات السياحية ، الذي كان لابد من العمل به عقب ثورة 25 يناير حرصًا على تأمين السائحين خلال رحلتها من شرم الشيخ للقاهرة، ومن شرم الشيخ إلى سانت كاترين.



