اليوم السابع
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بسبب أعمال هدم بالمدرسة..

لجنة عاجلة لفحص منازل ملاصقة لمدرسة المعلمات بالمحلة بعد حدوث تصدعات.. صور

السبت، 08 فبراير 2025 01:11 م
لجنة عاجلة لفحص منازل ملاصقة لمدرسة المعلمات بالمحلة بعد حدوث تصدعات.. صور أعمال الهدم داخل المدرسة
الغربية - مصطفى عادل

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شكل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، لجنة مشتركة من الأبنية التعليمية وإدارة شرق المحلة التعليمية، والإدارة الهندسية بحى أول المحلة، لفحص المنازل الملاصقة لمدرسة المعلمات بمنطقة محب، والوقوف على أعمال الهدم التي تتم في أحد مبانى المدرسة، والتي ترتب عليها حدوث تصدعات وانهيارات جزئية في المنازل الملاصقة للمدرسة.

واشكتى سكان المنازل، من حدوث تصدعات بمنازلهم وسقوط اجزاء منها، بسبب أعمال الهدم التي يقوم بها المقاول لأحد مبانى المدرسة.

وطالب السكان بسرعة تشكيل لجنه لمعاينة الأضرار التي لحقت بمنازلهم، خوفاً من تصاعد الأمر وسقوط منازلهم.

سقوط أجزاء من المنازل الملاصقة للمدرسة
سقوط أجزاء من المنازل الملاصقة للمدرسة

 

أحد اللوادر تقوم بالهدم
أحد اللوادر تقوم بالهدم

 

اعمال الهدم في أول أيام الفصل الدراسي الثاني
اعمال الهدم في أول أيام الفصل الدراسي الثاني

 







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