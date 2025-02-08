فى أول تصريح عقب تشكيل الحكومة بلبنان.. سلام: علينا مهمة إنقاذ وإصلاح

إيمان حنا

قال رئيس حكومة لبنان القاضى نواف سلام ، فى ألو تصريحاته عقب إعلان تشكيل الحكومة، إن هذه الحكومة ستكون حكومة إصلاح وإنقاذ، فالإصلاح هو الطريق الوحيد لنا، وقال إن حكومته ستسعى إلى إعادة الثقة ووصل ما انقطع بين الدولة وطموح الشباب وعليها أن تعمل على استكمال تنفيذ اتفاق الطائف والمضي في الإصلاحات المالية والاقتصادية وإقامة سلطة قضائية مستقلة.

وأضاف سلام ، فى تصريحاته من قصر بعبدا الرئاسى ، قائلاً إن "التنوع في أسماء الوزراء لن يكون عائقا أمام عمل الحكومة وأي تشكيلة حكومية لن ترضي الجميع وسنعمل بشكل موحد".

وتابع سلام: "أضع نصب عيني قيام دولة القانون والمؤسسات ونضع الأسس للإصلاح والإنقاذ ولا مجال لإعادة الوقت وعلينا مباشرة العمل فورا".