فى أول تصريح عقب تشكيل الحكومة بلبنان.. سلام: علينا مهمة إنقاذ وإصلاح

قال رئيس حكومة لبنان القاضى نواف سلام ، فى ألو تصريحاته عقب إعلان تشكيل الحكومة، إن هذه الحكومة ستكون حكومة إصلاح وإنقاذ، فالإصلاح هو الطريق الوحيد لنا، وقال إن حكومته ستسعى إلى إعادة الثقة ووصل ما انقطع بين الدولة وطموح الشباب وعليها أن تعمل على استكمال تنفيذ اتفاق الطائف والمضي في الإصلاحات المالية والاقتصادية وإقامة سلطة قضائية مستقلة.
وأضاف سلام ، فى تصريحاته من قصر بعبدا الرئاسى ، قائلاً إن "التنوع في أسماء الوزراء لن يكون عائقا أمام عمل الحكومة وأي تشكيلة حكومية لن ترضي الجميع وسنعمل بشكل موحد".
وكانت المتحدثة باسم رئاسة الجمهورية اللبنانية نجاة شرف الدين قد أعلنت منذ قليل، تشكيل الحكومة الجديدة فى لبنان برئاسة نواف سلام وتتكون من 24 وزيراً .
جاء ذلك بعد أن وقع الرئيس اللبنانى العماد جوزيف عون مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ومرسوم تكليف الرئيس نواف سلام تشكيل الحكومة، ووقع مع الرئيس المكلف مرسوم تشكيل حكومة من 24 وزيرا.
وكان عون قد اتفق مع الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نواف سلام على تسمية فادي مكي لتولي حقيبة وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية.