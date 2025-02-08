عقب إعلان الحكومة الجديدة.. سعد الحريرى: مبروك للبنان

إيمان حنا

قال رئيس حكومة لبنان الأسبق، سعد الحريري: "مبروك للبنان وللرئيس نواف سلام إعلان حكومة عهد الرئيس جوزيف عون الأولى.

أضاف الحريرى ،على حسابه الرسمى على منصة "إكس"، "على اللبنانيون يستحقون الفرصة لتحقيق الآمال الكبيرة المعقودة على العهد والحكومة".

جاء ذلك عقب إعلان الحكومة الحكومة الجديدة ، حيث وقع كل من الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون و نواف سلام مرسوم تشكيل حكومة من 24 وزيرا، كما وقع الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون مرسوم قبول استقالة حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ومرسوم تكليف الرئيس نواف سلام تشكيل الحكومة، وفق بيان صادر عن رئاسة لبنان .

ومن جانبه ، قال رئيس حكومة لبنان القاضى نواف سلام ، فى أول تصريحاته عقب إعلان تشكيل الحكومة، إن هذه الحكومة ستكون حكومة إصلاح وإنقاذ، فالإصلاح هو الطريق الوحيد للاستقرار، وقال إن حكومته ستسعى إلى إعادة الثقة ووصل ما انقطع بين الدولة وطموح الشباب وعليها أن تعمل على استكمال تنفيذ اتفاق الطائف والمضي في الإصلاحات المالية والاقتصادية وإقامة سلطة قضائية مستقلة.

وأضاف سلام ، فى تصريحاته من قصر بعبدا الرئاسى ، قائلاً إن "التنوع في أسماء الوزراء لن يكون عائقا أمام عمل الحكومة وأي تشكيلة حكومية لن ترضي الجميع وسنعمل بشكل موحد".