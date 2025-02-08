عروض وهدايا وتخفيضات 30%.. بدء تجهيز معرض "أهلا رمضان" ببورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

بدأت الغرفة التجارية ببورسعيد، برئاسة محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، اليوم السبت، تجهيز معرض "أهلا رمضان" في دورته العاشرة على التوالي، تمهيدا لافتتاحه خلال الأيام القليلة المقبلة أمام مسجد الكريم نهاية شارع كسرى نطاق حي المناخ، والذي يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتقيمه الغرفة التجارية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ومحافظة بورسعيد.

وسيوفر معرض أهلا رمضان كافة السلع الغذائية وغير الغذائية التي تلبي احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بجودة عالية وكميات وفيرة وتخفيضات على الأسعار تصل إلى 30% في عدد من السلع، كما سيجرى طرح عروض، وتوزيع هدايا يومية على المواطنين المترددين على المعرض.

ومن جانبه، أكد محمد سعده، على أن الغرفة التجارية ببورسعيد كعادتها للعام العاشر على التوالي تقدم معرض أهلا رمضان هدية لأبناء بورسعيد الباسلة، وتتحمل كافة تكاليف إقامته مقابل قيام العارضين المشاركين بعرض السلع المختلفة بتخفيضات على الأسعار بصورة أقل من مثيلتها في الأسواق خارج المعرض ويلمسها المواطنين، مع التشديد على جودة السلع الغذائية وغير الغذائية وتوافرها بكميات وفيرة تلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر المبارك طوال فترة إقامة المعرض.

وأشار رئيس الغرفة إلى أن هناك لجنة مشكلة على أعلى مستوى برئاسته وعضوية أعضاء مجلس الإدارة وعدد من موظفي الغرفة أصحاب الخبرات الطويلة في تنظيم المعارض، وذلك للإشراف على المعرض وضمان تحقيقه لأهداف إقامته، بالإضافة إلى أنه وجه بتشكيل غرفة عمليات مقيمة داخل المعرض طوال فترة إقامته ووضع أرقامها في كل أرجاء المعرض لتتلقى مقترحات واستفسارات وشكاوى المواطنين سواء بالاتصال التليفوني أو عبر "الواتس آب"، لسرعة التحرك إلى المواطن داخل المعرض وتلبية مطالبه وتوفير كافة احتياجاته.

وجدد رئيس الغرفة الشكر إلى اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، على تعاونه المثمر لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لإقامة معرض أهلا رمضان هذا العام، بالشكل الذي يتناسب مع المظهر الحضاري لمحافظة بورسعيد الباسلة، كما وجه الشكر إلى كافة الأجهزة والجهات المعنية على تعاونها المثمر مع الغرفة في هذا الشأن لخدمة أبناء بورسعيد والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم داخل المعرض.

وسيشهد معرض أهلا رمضان في بورسعيد هذا العام مشاركة عدد أكبر من العارضين بالمقارنة بالسنوات الماضية، وتواجد أكثر من عارض لنفس السلعة داخل المعرض لتحقيق التنافس الإيجابي بين العارضين مما سيؤدي إلى مزيد من التخفيضات وهو ما يعود بالايجاب في صالح المواطنين.



تجهيزات



الخيمة



خيمة الغرفة



جانب من للتجهيزات



