ضبط 4.5 طن دقيق بلدي مدعم وتحرير 153 مخالفة تموينية فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة بتكثيف أعمال الرقابة والمتابعة للأسواق والمحال التجارية والمخازن والمخابز البلدية المدعمة والسياحية والإفرنجية، لضمان جودة المنتجات المقدمة للمواطنين ومنع الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار، وضمان وصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه.

وتتفيذا لتلك التوجيهات قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بتنفيذ عدة حملات تموينية برئاسة شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، لضبط ومراقبة الأسواق والمخابز البلدية المدعمة بنطاق مراكز ومدن المحافظة والأحياء الثلاثة.

وقالت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن الحملات أسفرت عن ضبط 2ونصف طن دقيق بلدي مدعم، بالإضافة لضبط 2 طن دقيق بلدي مدعم وكمية كبيرة من السلع التموينية بأحد المخازن بالفردان.

وضبط نصف طن من المنظفات الصناعية مجهولة المصدر كما تم ضبط 100زجاجة من المياه الغازية منتهية الصلاحية وتم ضبط أحد البدالين التموينيين لتصرفه في كمية قدرها 144 كجم سكر تمويني وتجميع 494 كيس مكرونة وضبط أحد البدالين التموينيين لتصرفه في كمية قدرها 150 كجم سكر تمويني كما تم ضبط أحد البدالين التموينيين لتصرفه في كمية قدرها 150 كجم سكر تمويني و60 زجاجة زيت تمويني، بالإضافة لـ 2طن زيت وسكر تمويني بطريقة غير مشروعة وسرقة الدعم المخصص للمواطنين.

وتم ضبط كمية قدرها 60 كجم سكر ناقص الوزن بمقدار 150جم (غش تجاري).

وفي مجال الرقابة على المخابز البلدية المدعمة، أسفرت عن تحرير، 4 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، 8محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 7 محاضر لوحة، 5 محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، 4 محاضر لعدم وجود سجل بالمخبز، و9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن

في مجال الاسواق والمحال التجارية:

أسفرت الحملات عن تحرير 27 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، 41 محضر لعدم حمل شهادة صحية، 4 محاضر، بيع بأزيد من السعر الرسمي، 5 محاضر لعدم الإعلان عن المخازن، 3 محاضر لعدم وجود لافتة باللغة العربية على واجهة المحل، محضرين عمل أوكازيون بدون تصريح، محضرين لعدم تغطية اللحوم بشاش أبيض، محضر لإدارة منشأة بدون ترخيص.

وفي مجال البدالين التموينيين:

أسفرت الحملات عن تحرير، 7 محاضر توقف عن البيع بدون إذن رسمي، 10 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، محضر تصرف، محضر لعدم وجود ماكينة.

وفي مجال مستودعات توزيع البوتاجاز، تم تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات الغاز، محضر عدم استلام كامل الحصة.

