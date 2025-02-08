صحة سوهاج: إحالة المتغيبين عن العمل بمستشفى أخميم للتحقيق

سوهاج عمرو خلف

أكد الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أنه يتم تكثيف أعمال المرور والمتابعة الميدانية للخدمات الصحية بالمحافظة، حيث أوضح انه تم اليوم المرور والمتابعة لمستشفيات سوهاج العام و طهطا العام و طما المركزي و أخميم المركزي.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور أحمد زيد معاون السيد وكيل الوزارة للشئون الفنية ، بمشاركة أعضاء من الإدارة العامة للطب العلاجي و الإدارة العامة للطب الوقائي و الإدارة العامة للصيدلة وجميع الإدارات الفنية بالمديرية وذلك لمتابعة الخدمات الصحية و الانضباط و انتظام العمل

و أضاف دويدار ان الفرق استهدفت جميع الأقسام بالمستشفيات للوقوف علي مدى جودة الخدمة المقدمة للمرضي، وأبرز المعوقات التي قد تواجه الفريق الطبي مقدم الخدمة او المواطن متلقي الخدمة للعمل علي ازالتها و تذليل أي عقبات.



ومن جانبه لفت "زيد" الي انه تم إعداد تقرير شامل للمرور و التفقد لجميع الفرق كلأ فيما يخصه لعرضه و مناقشته مع السيد الدكتور وكيل الوزارة، مشيدا بالخدمة بمستشفى سوهاج العام موضحاً باتخاذ عدد من الإجراءات السريعة للتيسير علي المرضي كان أهمها صرف العلاج الخارجي لمرضى الغسيل الكلوي من خلال مندوب من وحدة الغسيل الكلوي يقوم بصرف علاج كل مريض دون عناء .كما اضاف انه تم تخصيص صيدلية مستقلة خاصة لوحدة الحروق التي سيتم افتتاحها بعد ايام .

و أوضح أيضاً انه تم إحالة المتغيبين عن العمل بمستشفى أخميم المركزي للتحقيق ، مشدداً على الإنضباط الإداري داخل المستشفى ، كما انه في أول ايام من التشغيل التجريبي لمستشفى طما المركزي تلاحظ انتظام الخدمات الطبية بالعيادات وسط اقبال كبير من المواطنين لتلقي الخدمات الصحية .

وفي السياق أكد "دويدار" ان فرق المرور الميداني مستمرة في عملها بجميع المستشفيات لمعالجة اي سلبيات و معوقات لضمان الحصول علي خدمة طبية متميزة للمرضي ، والإطمئنان إلي جودة تلك الخدمات و انتظام الكوادر الطبية و الفنية و الإدارية، كما شدد دويدار اتخاذ اللازم تجاه المقصرين و مكافئة المتميزين و تشجيعهم .



وفي سياق أخر أشار الدكتور أحمد زيد مدير إدارة العلاج علي نفقة الدولة أن المستشفيات المذكورة أصدرت الاف القرارات خلال شهر يناير من العام الجاري، وهى مستشفى سوهاج العام أصدرت 2298 قرار علاج علي نفقة الدولة ، طهطا العام 1642 قراراً ، أما طما المركزي أصدرت 1714 قرار ، و أخيراً مستشفى أخميم المركزي أصدرت 797 قرار .

ياتي ذلك ضمن جهود مديرية الصحة والسكان بسوهاج لمتابعة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين و تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج ، بتكثيف المتابعة و المرور علي المنشآت الصحية بالمحافظة.

