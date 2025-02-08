شباب القليوبية تطلق أول مشروع خدمة مجتمعية لتعزيز الوعى البيئى

القليوبية إبراهيم سالم

شهد مركز شباب صنافير ، إنطلاق أول مشروع خدمة مجتمعية لدعم الجوالة والجوالات بالقليوبية، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الوعي البيئي وتحقيق بيئة نظيفة. حيث قام فريق الجوالة والجوالات بالمركز، الذي يتألف من 12 عضوًا، بتنفيذ مجموعة من الأنشطة البيئية، شملت تعليق سلات قمامة بالشوارع الرئيسية والأعمدة وأمام المحلات التجارية، بالإضافة إلى توزيع ملصقات توعوية تحث على أهمية الحفاظ على النظافة.

وياتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، ونجوى صلاح مدير الإدارة المركزية لتنمية الشباب، وتم إطلاق أول مشروع خدمة مجتمعية ضمن خطة دعم الجوالة والجوالات بالقليوبية.

جاء ذلك بالتنسيق مع الدكتورة لمياء درغام، مسؤول الجوالة بالوزارة، والدكتور وليد فرماوي، مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.

تأتي هذه المبادرة في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة لتعزيز المشاركة المجتمعية بين الشباب، وتشجيعهم على تبني ممارسات إيجابية تسهم في تحسين البيئة والمظهر الحضاري للقرى والمراكز الشبابية، بما ينعكس بشكل إيجابي على المجتمع بشكل عام، تنفيذ هذه المبادرة تحت إشراف الدكتور ناصر تكفه، مدير إدارة الشباب بالمديرية.