رئيس حى شرق أسيوط يتابع تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ميدان الحرب والسلام

أسيوط -هيثم البدرى

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، استمرار أعمال التجميل بالمراكز والأحياء من تركيب ودهان البلدورات وبلاط الإنترلوك لأرصفة الشوارع والميادين ليضفي عليها شكلاً جمالياً وحضارياً ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وفقاً لرؤية مصر 2030، وتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة، مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام مراحل العمل المختلفة حتى نهو الأعمال في أسرع وقت ممكن.

وأوضح محافظ أسيوط، أن الوحدة المحلية لحى شرق برئاسة الدكتور مصطفى إبراهيم رئيس الحي قد قامت بإعادة تركيب بلدورات لأرصفة الشورع بميدان الحرب والسلام "أم البطل سابقاً" بنطاق الحي حيث تم تنفيذ أعمال تمهيد الشوارع والإشراف علي عمليات رفع كافة المعوقات والمخلفات والتسوية بإستخدام معدات الحي لتكون مناسبة للمواصفات وتركيب بلاط الإنترلوك وذلك لتسهيل وتيسير الحركة للمواطنين على الأرصفة بعيداً عن حركة السيارات ورفع العبء عن كاهلهم على أن يتم إستكمال باقي الشوارع وفقاً للخطة الموضوعة.

ولفت محافظ أسيوط ، إلى إشراف محمد إسماعيل وشريف وصفى وياسر أبو عليم شلتوت نواب رئيس الحي، وأسماء جعفر مديرة إدارة التخطيط، ومدير قسم الكهرباء، وسيد الموشى، وأحمد زهران مدير المتابعة بالحي للتأكد من التنفيذ طبقاً للمواصفات والمعايير المقررة ودفع وتيرة العمل لنهو الأعمال وفقاً للجدول الزمني المحدد مشيراً إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية كـ (المياة والكهرباء والغاز الطبيعي والصرف الصحي والتليفونات ومسئولي الإشغالات والنظافة و...) وغيرها قبل وأثناء وبعد تنفيذ مثل هذه الأعمال حتى يتم الحفاظ على المظهر الجمالي لتلك الشوارع دون إتلاف أو تغيير.

