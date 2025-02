جامعة الأقصر تستعد لاستقبال الطلاب بالكليات في الفصل الدراسي الثاني

الأقصر – أحمد مرعى

أنهت جامعة الأقصر، برئاسة الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس الجامعة، استعداداتها لاستقبال الطلاب وبدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024-2025، وفقًا للخطة الزمنية المقررة واستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث شملت الاستعدادات تجهيز الجداول الدراسية وإعلانها للطلاب عبر المواقع الرسمية للكليات وصفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، لضمان وضوح الرؤية الأكاديمية لجميع المستويات الدراسية.

كما انتهت الجامعة من أعمال الصيانة الشاملة للمباني، المدرجات، قاعات الدراسة، والمعامل، لضمان جاهزيتها لبدء الدراسة، وفيما يخص المدن الجامعية، تم تنفيذ أعمال صيانة عاجلة لكافة المرافق، بما في ذلك المباني، المطاعم، إدارات التغذية، وصالات الطعام، مع التأكيد على جاهزية المدن الجامعية لاستقبال الطلاب المغتربين ابتداءً من يوم الجمعة 7 فبراير، وتوفير جميع الخدمات الأساسية، إلى جانب تعزيز إجراءات الأمن والنظافة على مدار الساعة.

وأكدت رئيس الجامعة على ضرورة التواصل المستمر بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإدارة لحل أي مشكلات قد تواجههم، مع اتخاذ إجراءات فورية لضمان انتظام العملية التعليمية، كما شددت على تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، وتعزيز منظومة كاميرات المراقبة، ووضع اللوحات الإرشادية لتنظيم الدخول وضمان أمن وسلامة جميع منسوبي الجامعة، كما أعدت الجامعة برنامجًا متكاملًا للأنشطة الطلابية، يشمل ندوات تثقيفية، مسابقات متنوعة، ودعم الطلاب المبتكرين وأصحاب المواهب، لتعزيز التفاعل الطلابي داخل الحرم الجامعي.

فيما ترأست الدكتورة صابرين جابر عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، لجنة الحكم والمناقشة لرسالة دكتوراه بكلية السياحة والفنادق، والتي جاءت تحت عنوان:"استكشاف تأثير المزيج التسويقي السياحي الأخضر على نية الشراء بالتطبيق على مدينة الأقصر" "Exploring the Impact of Tourist Green Marketing Mix on Purchase Intention (Applied on Luxor City)"، والمقدمة من الباحث إبراهيم محمد أحمد، المدرس المساعد بكلية السياحة والفنادق، وأحد أعضاء منحة رواد وعلماء مصر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.