تعليم الأقصر تواصل استقبال تظلمات الشهادة الإعدادية.. والمادة بـ35 جنيهاً

الأقصر – أحمد مرعى

تستمر مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور صفوت جارح عبد العظيم، في تلقي التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية، والتي بدأت يوم الأربعاء الماضي 5/2/2025، وذلك بناءاً على توجيهات وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، حيث توريد مبلغ التظلمات للمادة الواحدة بمبلغ 35 جنيهاً على الكود المؤسسي (22701201) بالبريد المصرى وإحضار الإيصال للكنترول.

وأكد الدكتور صفوت جارح عبد العظيم وكيل تعليم الأقصر، إنه يتم تلقى تظلمات الطلبة على نتيجة الشهادة الإعدادية في مدرسة العوامية الاعدادية بالقرب من ميدان الصنايع بقاعة بالدور الأرضي، مع الأخذ في الاعتبار أن سداد الرسوم سيكون إلكترونياً (من خلال الڤيزا كارد).

وكان قد اعتمد محافظ الأقصر، الثلاثاء الماضي، نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية رسمياً عقب انتهاء عمليات التصحيح وتقدير الدرجات للطلاب، بنسبة نجاح 76.51% ، وذلك بحضور دكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، وجمال عبده حسن رئيس لجنة النظام والمراقبة .

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أن نسبة النجاح لنتيجة لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للفصل الدراسى الأول 76.51 %، ونسبة النجاح لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للصم وضعاف السمع 100%، بينما بلغت نسبة النجاح لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى المهني للفصل الدراسى الأول 56 %، وبلغت نسبة النجاح للتلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية 100%.

ومن الجدير بالذكر أنه بلغ عدد الطلاب الحضور لامتحانات الفصل الدراسى الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى 17466 طالب منتظم ، بينما بلغ عدد الطلاب الحضور لامتحانات الفصل الدراسى الأول إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى المهنى 1093 طالب منتظم.