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تعرف على موعد احتفال الأقباط بالأعياد السيدية الصغرى لعام 2025

السبت، 08 فبراير 2025 04:00 ص
تعرف على موعد احتفال الأقباط بالأعياد السيدية الصغرى لعام 2025 الكنيسة الأرثوذكسية
كتبت – بتول عصام

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بعد الاحتفال بعيد الختان وعيد عرس قانا الجليل أحد أهم الأعياد السيدية الصغرى، يبحث الأخوة الأقباط عن موعد باقي الأعياد السيدية الصغرى في العام الميلادي الجديد 2025، إذ تتضمن النتيجة القبطية أهم الأعياد المسيحية التي يحتفل بها الأقباط الأرثوذكس.

وفي التقرير التالي ننشر مواعيد الأعياد السيدية الصغرى لعام 2025

تحتفل الكنيسة بأحداث أخرى في حياة السيد المسيح، منها:

- عيد الختان: الثلاثاء 14 يناير 2025.
- عرس قانا الجليل: الثلاثاء 21 يناير 2025.
- عيد دخول السيد المسيح إلى الهيكل: السبت 15 فبراير 2025.
- خميس العهد: الخميس 17 إبريل 2025.
- عيد دخول السيد المسيح إلى أرض مصر: الأحد 1 يونيو 2025.
- عيد التجلي: الثلاثاء 19 أغسطس 2025.

جدير بالذكر، أن النتيجة القبطية تعتمد على التقويم القبطي، ويتكون 12 شهرًا كل منها يتألف من 30 يومًا تقريبا، بالإضافة إلى شهر صغير يُسمى "نسيء" مكون من 5 أو 6 أيام حسب السنة الكبيسة. كما تُستخدم النتيجة القبطية لتحديد مواعيد الأعياد والمناسبات الدينية.
 







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الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس

عيد دخول المسيح الهيكل

عيد التجلى



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