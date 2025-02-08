ترامب يقرر إلغاء التصاريح الأمنية للرئيس السابق جو بايدن

قرر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلغاء التصاريح الأمنية للرئيس السابق جو بايدن، وفقا لنبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية

وفى سياق أخر، كان قد أكد موقع أكسيوس أن أمريكا أقرت صفقة أسلحة لإسرائيل تشمل نحو 18 ألف قنبلة للطائرات يبدأ تسليمها خلال 2025.

أضاف الموقع أن الصفقة تتضمن أيضا 3 آلاف صاروخ من طراز هيلفاير يبدأ تسليمها عام 2028.

أثارت الزيارة التي أجراها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عاصفة من الجدل، فبخلاف الدعم المفتوح الذي أبداه ترامب لإسرائيل، إلا أن هدية البيجر الذهبي التي قدمها زائر البيت الأبيض كان لها نصيباً واسعاً من هذا الجدل.