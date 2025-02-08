بريطانية فوق الـ100 عام نصيحتها للصحة وطول العمر: ابق عازبًا

كتبت مروة هريدى

احتفلت امرأة إنجليزية تبلغ من العمر 105 أعوام مؤخرًا بعيد ميلادها، حيث أثارت فضول الجميع لمعرفة السر وراء أنها تتمتع بصحة جيدة في هذا العمر، حيث تعيش في دار رعاية في بلدة شلتنهام بإنجلترا، وقدمت نصيحة لعيش حياة صحية خالية من الأمراض، وفقًا لما ذكره تقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

قالت السيدة كاثلين إن السر وراء أنها تتمتع بصحة جيدة تناولها مشروبًا منذ سن الـ18 عامًا وهو عبارة عن عصير من الخضروات الخضراء يحتوى على مكملات غذائية، وكان هذا المشروب الخيار المفضل لها في حياتها وتدين لهذا المشروب بالفضل في بقائها قوية لأكثر من قرن من الزمان.

ابقى عازبًا بعيدًا عن التوتر

النصيحة الثانية التي قدمتها كاثلين استبعدت فيها ما هو شائع عن أن الحب الحقيقي هو مفتاح الحياة الطويلة، فكان لدى كاثلين وجهة نظر مختلفة، حيث قالت "لا تتزوج ابق عازبًا"، وفي حين يقضي الكثيرون سنوات في البحث عن الشريك المثالي، تبنت كاثلين مسارًا مختلفًا، فاختارت الاستقلال ورفضت الارتباط، وحسبما أشارت أنها كانت تريد حياة خالية من التوتر، حيث شغلت مهنة ناجحة كمحاسبة وقضت معظم أوقاتها بعد العمل في الرقص والاستمتاع بالأوبرا، وتعتقد أن هذا هو أحد أسرار بقائها حتى الآن بصحة جيدة.

العلاقات الاجتماعية

وأدانت كاثلين بالفضل أيضًا إلى حياتها الاجتماعية النشطة والتي كان لها دورًا في الحفاظ على معنوياتها المرتفعة، فقد أمضت عقودًا من الزمان في الاستمتاع بالفنون والسفر وإحاطة نفسها بالأصدقاء والضحك.