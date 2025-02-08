بالإجماع.. انتخاب جامعة الأزهر لعضوية الجمعية العمومية للوكالة الجامعية للفرنكوفونية بالشرق الأوسط

كتب لؤى على

اُنتخبت جامعة الأزهر بالإجماع لعضوية الجمعية العمومية للوكالة الجامعية للفرنكوفونية في الشرق الأوسط (C2R)، جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي الثاني الذي عقد في جامعة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة للجامعات الفرنكفونية في الشرق الأوسط (C2R) تحت رعاية الشيخ سلطان بن حمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، بمشاركة الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ممثلًا عن جامعة الأزهر، والدكتور أحمد الشافعي، الأستاذ المساعد بكلية الصيدلة مدير التصنيف الدولي والتميز البحثي للجامعة.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعات الفرنكوفونية والجامعات الأعضاء.

ووجه الدكتور محمو صديق الشكر للحضور المشاركين في الاجتماع على هذه الثقة الكبيرة التي تعد رصيدًا يضاف إلى رصيد جامعة الأزهر ويعزز مكانتها على مستوى العالم بما يتناسب وتاريخها الكبير الذي يزيد عن (1084) عامًا من العطاء، وعرض صديق عرضًا تقديميًّا شاملًا حاز اعجاب جميع الأعضاء عن جامعة الأزهر، استعرض فيه تميز الجامعة في الإنتاج البحثي على المستويات المحلي والإقليمي والقاري والدولي، مشيرًا إلى تقدمها الملحوظ في التصنيفات الدولية المختلفة.

كما سلط الضوء على الحقائق الأساسية حول الجامعة، بما في ذلك تاريخها العريق، وعدد طلابها وأقسامها وتخصصاتها، إلى جانب الخدمات المتنوعة التي تقدمها للوافدين، مما منحها تميزًا دوليًّا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح الدكتور محمود صديق أن هذا التميز الأكاديمي والبحثي انعكس إيجابيًّا على مكانة الجامعة عالميًّا، حيث أتاح فرصًا واسعة لإبرام شراكات واتفاقيات دولية مع عدد كبير من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المرموقة.

وأعرب الدكتور محمود صديق عن امتنانه للإدارة العامة للوكالة الجامعية للفرنكوفونية على دعمها الدائم، مشددًا على الدور المحوري لجامعة الأزهر في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية على المستويين الإقليمي والدولي، كما أكد على عمق العلاقات بين جامعة الأزهر والجامعات الفرنكوفونية، حيث تتعاون الجامعة مع عديد من المؤسسات الأكاديمية من خلال الشراكات البحثية والبرامج التعليمية المشتركة.

