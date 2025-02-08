انطلاق الفصل الدراسى الثانى بالجامعات والمعاهد اليوم ومدة الدراسة 16 أسبوعا

محمد صبحى

ينطلق اليوم السبت، الفصل الدراسى الثانى بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، والمعاهد العليا، للعام الجامعى 2024/ 2025.

وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، وتنتهى الخميس 29 مايو 2025، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2025، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

ومن الجدير بالذكر أن الجامعات من كافة أعمال الصيانة خلال إجازة منتصف العام الدراسى الجارى، والتأكد من توافر وجاهزية مُعدات الأمان والسلامة المهنية بكافة المبانى والمنشآت الجامعية، حرصًا على سلامة كافة منتسبى المجتمع الأكاديمى، وذلك فى إطار استعداد الجامعات لبدء الدراسة بالفصل الدراسى الثاني.